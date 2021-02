Streit eskalierte: Messerangriff auf 25-Jährigen in Recke

Recke -

Nach einem Messerangriff auf einen 25-Jährigen in der Nacht zu Freitag in Recke haben Polizisten noch in der Nacht den 19-jährigen mutmaßlich Beschuldigten festgenommen. Das Opfer aus Mettingen erlitt bei dem Angriff lebensgefährliche Verletzungen, es wurde eine Mordkommission eingesetzt.