Nach einer Schussabgabe auf dem Schulgelände am Bürgermeister-Corneli-Ring meldeten sich am Samstag Zeugen bei der Polizei und machten Angaben zum Vorfall. Laut Mitteilung der Polizei hielten sich gegen 20.35 Uhr mehrere Personen auf dem Pausenhof der Don-Bosco-Schule auf, gaben scheinbar nach Absprache drei Schüsse ab und flüchteten mit zwei Autos in Richtung Warendorfer Straße. Polizisten stellten drei Patronenhülsen sicher, die aus einer Schreckschusspistole stammen dürften. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0 23 82/96 50 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.