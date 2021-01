Viel gewagt für ein besseres Leben

Die völlige Perspektivlosigkeit hat Nihat Tamo vor sechs Jahren dazu bewogen, Syrien zu verlassen. Er studierte Biologie an einer Uni im Norden des Landes, doch der Krieg, der zunehmende Extremismus und die hohe Arbeitslosigkeit haben seinen Glauben an eine Zukunft in Syrien schwinden lassen. „Gerade für junge Menschen ist es dort schwer“, sagt Tamo. Mit größtenteils geliehenem Geld hat er sich auf die gefährliche Flucht nach Europa begeben. Der heute 28-Jährige kam 2015 mit der großen „Flüchtlingswelle“ nach Deutschland.

Damals lagen strapaziöse Monate hinter dem jungen Mann. Den ersten Teil des Weges bis in die Türkei hat er zu Fuß zurückgelegt. Mit Hilfe von Schleusern ging es weiter nach Bulgarien, von dort nach Österreich und schließlich nach Deutschland. Tamo kam zunächst in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Dortmund unter, wurde dann nach Wuppertal und später nach Drensteinfurt verlegt. Hier lebte er zunächst in der hastig umgerüsteten Dreingau-Halle und anschließend in der zur Flüchtlingsunterkunft umgebauten ehemaligen Feuerwehr. Zusammengerechnet hat ihn seine Flucht fast 10 000 Euro gekostet.

In Bulgarien, wo er von der Polizei aufgegriffen und verhört worden ist, hat Nihat Tamo zuerst europäischen Boden betreten. Deshalb hat er nun Schwierigkeiten, in Deutschland Asyl zu beantragen. Gemäß dem Dublin-Verfahren muss Bulgarien den Antrag prüfen, Deutschland kann den Fall aber übernehmen. Erst kürzlich ist ein Gerichtstermin zur Klärung dieser Frage coronabedingt abgesagt worden. Einen neuen hat Tamo noch nicht mitgeteilt bekommen. Sein Aufenthaltsstatus ist also noch immer ungeklärt.

Trotz aller Schwierigkeiten versucht Nihat Tamo, sich hier ein Leben aufzubauen. Seine Frau Fatima Ibrahim ist ihm vor zwei Jahren gefolgt. Das Paar hatte sich an der Uni kennengelernt, wo sie Mathematik studierte. Während der Trennung hielten sie übers Handy Kontakt. 2018 folgte der Entschluss, dass die damals 26-Jährige nachkommen sollte. In der Unterkunft konnte das Paar nicht bleiben, in der Wagenfeldstraße bezog es eine Dachgeschosswohnung. Vor einem Jahr kam Maie zur Welt. Mutter und Tochter genießen in Deutschland subsidiären Schutz. Mit viel Glück und Unterstützung des Deutsch-Ausländischen Freundeskreises hat die Familie eine größere Wohnung an der Bürener Straße gefunden. Lange Zeit hat sich Nihat Tamo mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten. Vor einem Dreivierteljahr nun hat er in Münster eine dreijährige Ausbildung in der ambulanten Pflege begonnen und möchte sich danach zum Wundmanager weiterbilden lassen. Fatima Ibrahim würde am liebsten wieder als Lehrerin arbeiten, so wie in Syrien. Aber sie glaubt nicht, dass ihre Abschlüsse in Deutschland anerkannt werden. Doch auch eine Beschäftigung als Erzieherin kann sie sich vorstellen. Sie hofft, dass ihre Tochter im Sommer einen Kita-Platz bekommt, damit sie ihren B2-Deutschtest ablegen und anschließend eine Ausbildung beginnen kann.

Zu seinen Familien hält das Paar regelmäßig Kontakt. Nihat Tamos Eltern und zwei Schwestern leben noch in der Heimat, ein Bruder wohnt in Bochum, einer ist im Irak. Fatima Ibrahim hat eine Schwester in der Schweiz, Tante und Onkel leben in Bielefeld. Die restlichen vier Geschwister sind in Syrien. Den Wunsch zurückzukehren, verspüren beide nicht. „Das Land ist am Boden“, sagt der 28-Jährige. Er will sich hier eine Zukunft aufbauen. „Meine Familie kann ich ja besuchen.“ Er wünscht sich, seine Ausbildung erfolgreich abzuschließen, in der Pflege arbeiten zu können – und endlich als Flüchtling in Deutschland anerkannt zu werden.