Deutsche und Niederländer haben mit der RB 64 Großes vor

Die Regionalbahn (RB) 64 zwischen Münster und Enschede fährt zwar nur auf einem Gleis und nur mit Diesel, ist aber im übertragenen Sinn trotzdem ein Renner. Keine Zugverbindung im Münsterland hat in den vergangenen Jahren ei­nen größeren Fahrgastsprung hingelegt. Rund 4000 Reisende täglich nutzten die Strecke im Jahr 2000. Knapp 20 Jahre später sind es bereits 10.000. Die Regionalbahn mit dem Namen „Euregio“ ist damit allerdings auch an ih­ren Kapazitätsgrenzen angelangt.

Strom über die Gleise und abschnittsweise ein zweites Gleis: Das würde das Problem lösen. Weil dann größere Doppelstock-Triebwagen eingesetzt werden könnten. Die haben rund 600 Sitzplätze, die drei aneinandergekoppelten Talent-Triebwagen der DB Regio, die damit derzeit auf der Strecke fährt, halten zusammen maximal 400 Plätze vor.

Ein Haken mit zwei Enden

Die Debatte um eine Elek­trifizierung der rund 65 Kilometer langen Strecke wird seit Jahren geführt – und hat nun neuen Schwung bekommen: Die Niederländer sind mit an Bord. Damit hat das Projekt mehr Wucht und ei­ne größere Dimension. Die binationale XL-Idee: Die RB 64 soll von Münster über Enschede bis nach Zwolle komplett elektrisch durchgebunden werden.

Bessere Verkehre, besserer Austausch, mehr Zusammenwachsen, größerer wirtschaftlicher Erfolg. Das ist die Meta-Ebene hinter dem Projekt. Dem in einem von der Euregio erstellten Konzeptpapier „Euregionale Metropolregi­on“ genannte Raum – das zuletzt allenfalls leise besungene Drei­eck Münster-Enschede-Osnabrück – soll mit dem „EuregioRail“ zu neuem Glanzverholfen werden.

Die Annahmen sprechen für sich. Die Regio Twente hatte vor Jahren ein jährliches Fahrgast-Plus von rund 40.000 Reisenden auf einer umsteigefreien Strecke Zwolle-Münster prognostiziert und allein auf dem Abschnitt Gronau-Enschede einen jährlichen Zuwachs von 70.000 vorhergesagt.

Der Haken hat in diesem Fall zwei Enden. Das eine: Die Gesamtkosten belaufen sich laut Euregio auf stattliche 850 Millionen Euro, wobei der Löwenanteil auf der niederländischen Seite anfällt. Die Elektrifizierung der Strecke auf deutschem Grund schlägt mit rund 76 Millionen Euro zu Buche.

Langer Atem zählt

Das zweite Ende: Den Haag müsste den niederländischen Teil des Projektes, das unter anderem weitere Gleise sowie die Elektrifizierung des Streckenabschnitts von der Grenze bis Enschede beinhaltet, in einem dem Deutschlandtakt 2030 vergleichbaren Strategiepapier fixieren. Und das sei noch nicht passiert.

Dies ist derzeit der Flaschenhals, sagt Joachim Künzel, Geschäftsführer des Zweckverbandes Nahverkehr Westfalen-Lippe, einer der zen­tralen Player auf deutscher Seite. Denn: Die Idee ist, für den Ausbau europäische Töpfe für sogenannte Transnationale Netze anzuzapfen. Von denen gibt es mehrere und alle sind üppig gefüllt. Nur, „wenn Den Haag nicht mitmacht, gibt es kein Geld aus Brüssel“, sagt Künzel.

Die deutsche Seite steht hinter dem Vorhaben. Das Land NRW ist an Bord, die Bahn AG hat das Vorhaben in den Deutschlandtakt aufgenommen und damit als Option geadelt.

Aber, auch hier gilt wie immer bei Bahn-Infrastruktur-Projekten: Was am Ende zählt, ist ein langer Atem. Frühestens 2026 könnte mit der Elektrifizierung begonnen werden, so lange läuft noch der Vertrag mit DB Regio über den Diesel-Triebwagen-Betrieb. „2032+“, erklärt die Euregio, könnte frühestens mit der „Integration vollwertiger IC/RE-Produkte zwischen Zwolle und Münster“ begonnen werden. Und wer schon einmal erleben durfte, wie belastbar Zeitangaben bei Schienenausbau-Vorhaben sind, der weiß, dass „2032+“ im ungünstigen Fall auch kurz vor dem Sankt-Nimmerleins-Tag bedeuten kann. Zumindest gefühlt.