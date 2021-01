Gemeinsam mit der IUBH Internationale Hochschule Dortmund haben Lüdinghausen Marketing, Münsterland e.V. und die Stadt Lüdinghausen ein spannendes Projekt für Studierende auf die Beine gestellt. Die Stadt trägt die Zusatzbezeichnung „Stadt der Wasserburgen“, wie auch auf den Ortseingangsschildern zu lesen ist. Mit diesem Titel möchte die Stadt ihre besonderen Stärken betonen und ihre Identität stärken, heißt es in der Pressemitteilung. Dies war nun auch Thema des Seminars „Destinationsmanagement“ unter Leitung von Prof. Dr. Peter Neumann.

Dualstudierende der Tourismuswirtschaft der IUBH Dortmund möchten kreative Handlungsempfehlungen erarbeiten, um die Sichtbarkeit der Zusatzbezeichnung zu erhöhen und sie für die Burg Lüdinghausen und die Innenstadt zu nutzen. „Für die Stadtverwaltung ist es vor allem spannend, durch die Brille junger Leute auf Lüdinghausen zu schauen“, findet die städtische Kulturbeauftragte Martina Götsch. „Vielleicht werden uns dann ganz neue Sichtweisen auf unsere Burgen und die Stadt präsentiert.“

Das Seminar war ursprünglich als Präsenzveranstaltung geplant, musste aber aufgrund der Lockdown-Maßnahmen auf den digitalen Raum ausweichen. Mit Unterstützung der Burgfreunde Lüdinghausen sowie dem Team der Burg Vischering konnte das Seminar interaktiv und digital stattfinden. Die Studierenden haben sich von zuhause ins „Studio“ nach Lüdinghausen live dazu geschaltet. Ein solches Unterrichtsformat gab es bei der IUBH bisher noch nicht.

Neben Vorträgen per Videokonferenz wurden die Studierenden auch per Live-Übertragung von Christine Kolm, Projektmanagerin beim Münsterland e.V., durch die Stadt der Wasserburgen geleitet. Zuerst führte Sylvia Lezius, Vorsitzende der Freunde der Burg Lüdinghausen, durch die sogenannte „Burg der Bürger“. Anschließend gab Stefan Wiemann, Geschäftsführer von LH Marketing, Einblicke in die historische Altstadt und die Stadtlandschaft. Daraufhin führte Norma Sukup, Leiterin der Abteilung „Kulturelle Bildung“ der Burg Vischering, durch die Burg.

Nun sind die Studierenden gefragt: Sie werden ihre Ergebnisse im Rahmen ihrer Seminar-Abschlussprüfung präsentieren. Die besten Ergebnisse werden der Stadt präsentiert und sollen – wenn möglich – auch zur realen Umsetzung kommen. „Die Studierenden entwickeln Ideen und touristische Produkte, die für den Gast das Urlaubsversprechen ,Stadt der Wasserburgen‘ erlebbar machen“, erklärt Stefan Wiemann. „Wir sind schon sehr gespannt darauf, was sie sich einfallen lassen.“