Termine im Münsterland bis März ausgebucht

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat den holprigen Start der Terminvergabe für Corona-Schutzimpfungen gegen Kritik der Opposition und Teilen der Öffentlichkeit verteidigt. Anders als in anderen Bundesländern seien in Nordrhein-Westfalen alle Menschen ab 80 Jahren per Brief angeschrieben und über die Terminvergabe informiert worden, unterstrich Laschet im Landtag. „Es ist doch lebensfremd zu glauben, dass das gut geht, wenn alle gleichzeitig zum Hörer greifen.“

Zum Start der Terminvergabe waren am Montag die Anmelde-Webseiten und Hotlines geradezu überrannt worden. Im Münsterland sind alle Impftermine offenbar bis zum 22. März schon vergeben. Gegenüber unserer Zeitung gab es am Mittwoch gleich mehrere Anrufe von empörten Senioren über 80 oder deren Angehörigen, denen mitgeteilt worden war, dass vorerst keine Termine mehr zu bekommen sind. Wer per Computer versucht hat, sich oder Angehörige für die Impfungen in den Kreisen Coesfeld und Borken sowie der Stadt Münster anzumelden, erhielt am Morgen einen Hinweis, auf dem es hieß: „Zurzeit stehen keine Termine zur Erstimpfung zur Verfügung.“ Heike Achtermann von der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) rät: „Ich würde es täglich weiter probieren, bis ich einen Termin habe.“

Der Impf-Plan

Bis Ende April sollen in Westfalen-Lippe 540.000 Menschen über 80 Jahre geimpft werden – abzüglich derer, die in Heimen leben, die immobil sind oder die sich nicht impfen lassen möchten. Weitere Termine würden entsprechend der zu erwartenden Impfdosen angeboten. Geplant ist, dass die über 80-Jährigen ab 8. Februar bis Ende April geimpft werden.

Impfungen in Hausarztpraxen vorerst nicht möglich

In Hausarztpraxen dürften vorerst keine Corona-Schutzimpfungen möglich sein. Grund seien Kapazitätsgründen, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Mit nur 80.000 Dosen eines sehr schwer zu transportierenden Impfstoffs, die derzeit pro Woche in NRW zur Verfügung stünden, sei es nicht möglich, in die Hausarztpraxen zu gehen.