Die Heekerin war gegen 7.50 Uhr auf der K 45 aus Richtung Heek kommend in Richtung Ahaus unterwegs. Nach Passieren der Überführung der A 31 kam die Autofahrerin aus ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Hinweise auf ein weiteres beteiligtes Fahrzeug gibt es nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht. Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 12 500 Euro geschätzt.