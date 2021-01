Die Terminvergabe für die Corona-Impfanmeldungen für die über 80-Jährigen in den Impfzentren funktionierte am zweiten Tag deutlich besser. „Bis zum Mittag hatten wir bereits rund 200 000 Termine vergeben“, sagt Heike Achtermann von der Pressestelle der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL). Rund 80 Prozent wurden online vereinbart.

An der Technik sei nach dem ersten Tag noch einmal nachjustiert worden. Punktuell habe es aber dennoch Ausfälle gegeben, räumt Heike Achtermann ein. So sei es vorgekommen, dass einige der Impfberechtigten nur einen einzigen Termin erhalten haben. Das Datum für die Zweitimpfung, die eigentlich automatisch mitgebucht werden sollte, fehlte. „Diese Personen müssen nicht aktiv werden und sich erneut um einen Termin kümmern“, versichert Heike Achtermann. „Das übernehmen wir.“

Die Probleme bei der Impfanmeldung führt die Sprecherin der KVWL auf die Ungeduld der Impfwilligen zurück. Der große Andrang habe zu dem Chaos am Montag geführt. Zu viele Personen wollten gleich am ersten Tag einen Termin erhalten. Durch die Arbeiten an der Technik sollten die Schwierigkeiten jetzt behoben sein, betont Heike Achtermann. Sowohl telefonisch als auch über die Internetseite müsste es jetzt einfacher möglich sein, einen der begehrten Termine zu erhalten.

Einen Tipp hat Heike Achtermann noch. Wer sich für einen der späteren Termine entscheidet, habe einen größere Chance, seinen Wunschtermin zu erhalten. Die kurzfristigen Termine seien schneller ausgebucht.

Wenn die Impfzentren am 8. Februar in Betrieb gehen, sind die Impfungen in den meisten Alten- und Pflegeheimen bereits abgeschlossen. In den Einrichtungen soll nach einer einwöchigen Pause ab dem Wochenende weitergeimpft werden. Das erklärte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Dienstag in Düsseldorf.