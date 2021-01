500 Schritte im Home-Office

Richten Sie – wenn möglich – einen festen Arbeitsplatz in Ihren eigenen vier Wänden ein, an dem das Equipment stehen bleiben kann. Eltern können durch eine „Absperrung“ kennzeichnen, wo der Arbeitsbereich anfängt.Versuchen Sie, einen festen Zeitraum für Ihre Arbeit im Home-Office zu definieren. Besprechen Sie mit Ihrem Arbeitgeber, ob Sie einige Arbeiten zum Beispiel auch in Randzeiten erledigen können, falls Sie tagsüber Ihre Kinder betreuen müssen.Halten Sie feste Pausenzeiten ein. Schalten Sie mögliche Quellen der Ablenkung aus.Kleiden Sie sich so, als würden Sie ins Büro gehen. Das Anziehen des Arbeitsoutfits steigert die Stimmung.Legen Sie Bewegungspausen ein. Sie helfen, den Kreislauf zu aktivieren (z. B. Laufen auf der Stelle, Fußwippe), Verspannungen zu vermeiden und steigern die Konzentration.Suchen Sie den Kontakt und Austausch mit Ihren Kolleginnen und Kollegen.Stellen Sie den Bildschirm bzw. Ihr Notebook so auf, dass keine Spiegelungen entstehen und das (Tages-) Licht möglichst von der Seite einfällt. Separate Tastatur, Maus und – wenn vorhanden – auch ein separater Bildschirm verbessern die ergonomische Arbeitssituation.Räumen Sie Stolperfallen aus dem Weg.Prüfen Sie zusammen mit Ihrem Arbeitgeber, ob Sie einen Teil des Büroequipments auch zu Hause nutzen können.Passen Sie Ihre Ernährungsgewohnheiten den veränderten Bedingungen an, denn im Home-Office fallen Arbeitswege weg. Achten Sie auf leichte und abwechslungsreiche Kost.