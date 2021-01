„Bitte nur in dringenden Fällen“

„Wegen des aktuell noch härteren Lockdowns bitten wir, nur in dringenden Fällen sich um einen Termin in der Kirchstraße zu bemühen“, hebt Ingrid Menden, Ordnungsamtsleiterin der Gemeinde Altenberge, hervor.

Wer also keinen gültigen Personalausweis, aber einen gültigen Reisepass hat, der sollte doch nach Beendigung des Lockdowns einen Termin machen. „Im Fall eines ungültigen Reisepasses, denke ich, hat es eh noch Zeit, weil aktuell Reisen kaum möglich sind“, ergänzt Menden. Sowohl in Altenberge als auch in Nordwalde wird pro Termin eine Viertelstunde angesetzt. Vorausgesetzt, es sind alle nötigen Unterlagen, abgelaufene Ausweispapiere und ein aktuelles biometrisches Passbild mitgebracht worden. Bei der Terminierung erläutern die Mitarbeiter des Meldeamtes aber zusätzlich, was benötigt wird.

Während des jeweiligen Termins müssen selbstverständlich der Abstand gewahrt und auf Hygiene geachtet sowie eine FFP2-Maske getragen werden. „Es ist bisher erst ein Mal vorgekommen, dass ein Bürger partout keine Maske aufsetzen wollte. Den haben wir einfach wieder nach Hause geschickt“, erinnert sich Ingrid Menden.

Die Gemeinde Nordwalde hat in ihrem provisorischen Rathaus an der Bispingallee einen Extraraum für ihr Meldeamt eingerichtet. „Mit einem voreinander getrennten Eingang und einem Ausgang, sodass es keinen Begegnungsverkehr gibt und der nötige Abstand gewährleistet wird. Somit wird den Mitarbeitern und Antragsstellern der bestmögliche Schutz geboten“, erläutert Dagmar Hilgenbrink, Ordnungsamtsleiterin der Gemeinde Nordwalde. Drei bis vier Tage muss der Nordwalder Bürger auf einen Termin warten. In ganz ganz dringenden Fällen sei es auch möglich, eher einen Termin zu erhalten, wenn das Zeitfenster dies erlaube.

„Wir haben bisher nur gute Erfahrungen mit dieser Vorgehensweise gemacht“, bestätigen sowohl Dagmar Hilgenbrink als auch Ingrid Menden, dass Verständnis für dieses momentane Verfahren herrsche. Trotzdem unterstreichen beide: Es werde den Nordwalder und Altenberger Bürgern sowie ihren Mitarbeitern seit fast einem Jahr Corona viel zugemutet. Das hat insbesondere Ingrid Menden gespürt: „Der ein oder andere reagiert sehr dünnhäutig und sensibel. Aber das ist aufgrund der aktuellen Situation verständlich.“

Ob auch nach überstandener Pandemie eine derartige Terminabsprache in beiden Gemeinden fortgesetzt wird, steht in den Sternen. Denn Altenberge und Nordwalde wollen den spontanen persönlichen Kontakt zu ihren Bürgern nicht verlieren und weiterhin die „Bürgerfreundlichkeit“ an erster Stelle sehen.

Terminvergabe in Altenberge unter Telefon 0 25 05/82-0 und in Nordwalde unter Telefon 0 25 73/92 90 oder 929-112 (Meldeamt), E-Mail: gemeinde@nordwalde.de