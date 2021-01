Der B 64n-Ausbau westlich und östlich Warendorfs wird mit zwei- und nicht durchgängig dreistreifig gebaut. Diese kurze Nachricht sorgte am Freitagnachmittag in der Stadt für ein riesiges Echo. Die Verwaltungsspitze ist noch am Freitag über die aus Warendorfer Sicht spektakuläre Planänderung informiert worden.

Ausschlaggebend sind für Straßen NRW laut Sprecherin Sandra Beermann die Ergebnisse des jetzt vorliegenden Verkehrsgutachtens. Wie mehrfach berichtet, gab es dazu im Verfahren einen Auftrag an ein Fachbüro, das die vorhandenen Daten aktualisieren sollte. Beermann wollte am Freitag nicht ins Detail gehen, weil die Aussagen der Studie „nicht in drei Sätzen“ zusammenzufassen seien. Die Zahlen würden gerade aufbereitet und der Öffentlichkeit zeitnah vorgestellt.