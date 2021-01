In Folge eines Unfalls am Dienstag (19.1.) ist ein 84-Jähriger aus Lotte ums Leben gekommen. Die genaueren Umstände des Unfalls sind unklar, da es bislang keine Unfallzeugen gibt, berichtet die Polizei. Später eingetroffene Personen fanden den Mann demnach mit einer Kopfverletzung auf dem Boden liegend vor. Im Krankenhaus starb der 84-Jährige einige Stunden später.

Nach bisherigen Polizeierkenntnissen war der Mann am Dienstag gegen 7.50 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Cappelner Straße auf dem Weg nach Hause. In Höhe der Hausnummer 12 könnte er den vorgefundenen Spuren nach mit seinem Scooter gegen eine Beeteinfassung geraten sein, die zu einem aufgestellten Verkehrszeichen gehört. Zeugen fanden, so berichtet die Polizei, den am Boden liegenden Mann und den auf die Seite gekippten Elektroscooter. „Der Mann war nicht ansprechbar und wurde sofort mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht“, heißt es in der Mitteilung der Polizei