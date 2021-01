Mit großer Verärgerung haben die 59 katholischen Krankenhäuser im Bistum Münster auf die Absage der geplanten Impftermine durch das NRW-Gesundheitsministerium reagiert. Nach Angaben der Geschäftsführer lägen „bei den Mitarbeitenden die Nerven blank“, erklärte Marcus Proff, Referatsleiter Krankenhäuser und Pflegeausbildung beim Diözesan-Caritasverband, am Donnerstag.

Proff kritisiert, dass die Impfstrategie in NRW die Situation der stark gefährdeten Mitarbeiter in den Krankenhäusern nicht berücksichtige. „Teilweise sind sie für die Impfungen, die nun nicht stattfinden, aus ihren Frei-Phasen geholt worden.“ Auch OPs und andere Behandlungen seien auf die in diesen Tagen geplanten Impfungen abgestimmt worden.

In Verbindung mit den mangelnden Finanzierungsperspektiven, die am Dienstag vom Bundesgesundheitsministerium verkündet worden seien, sei dies „der zweite Nackenschlag für die Krankenhäuser in einer Woche“, ergänzt Klaus Schoch, Abteilungsleiter Gesundheitshilfe beim Caritas-Verband. Die mangelhafte Finanzierungsperspektive bedeute, dass die Kliniken seit November keine Ausgleichszahlungen dafür bekämen, Intensivbetten für Covid-Patienten freizuhalten. „Lange werden das unsere Krankenhäuser nicht mehr aushalten.“