Fressfeinde stärken! Das war vor einem Jahr Appell und Hoffnung im Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner. Überall wurden Nistkästen gebaut. Dort, so die Absicht, sollten Meisen einziehen, die sich dann am Eichenprozessionsspinner laben. Auch die Gemeinde Ascheberg hat sich um solche Nisthilfen bemüht. Im April berichtete sie von 200 Nistkästen, die im Umfeld von Eichen aufgehängt worden seien. Unter anderem hatten Profilschüler für die Gemeinde solche Kästen gebaut. Im Portfolio der Maßnahmen gegen den Eichenprozessionsspinner waren die Nistkästen ein Baustein. In sehr sensiblen Bereichen wie Schulhöfen, Kindergärten und Spiel- und Sportplätzen sowie in stark frequentierten öffentlichen Bereichen, die sich im Eigentum der Gemeinde befinden, wurde im Frühjahr ein Schädlingsbekämpfer vorsorglich mit Bioziden tätig. Dazu kam er im Sommer, wenn Gefahr von Nestern im öffentlichen Raum ausging.

Die Nistkästen-Schwemme wurde von Skepsis begleitet. Woher sollten die Bewohner kommen? Würde es überhaupt genug Fressfeinde auf Quartiersuche geben? Ein Meistensterben ab Anfang März ließ die Zweifel wachsen. Tatsächlich wurden nicht alle Nistkästen angeflogen. Das hat Michael Henkies gesehen, als er mit der Firma IntZeit 60 Nistkästen in Ascheberg und Davensberg gesäubert hat. Rund 25 seien bewohnt gewesen. In sieben, acht Kästen habe man Nester des Eichenprozessionsspinners gefunden. Statt der natürlichen Fressfeinde hatte sich tatsächlich die zu bekämpfende Spezies dort breit gemacht.