Im Kreisgebiet Warendorf sind in der Nacht zu Mittwoch bei mehreren Glätteunfällen drei Menschen verletzt worden. In der Regel kamen die Fahrer von der Straße ab und verletzten sich dabei leicht, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.

Eine 57 Jahre alte Frau überschlug sich demnach in Beckum mit ihrem Fahrzeug am späten Dienstagabend und musste mit einem Rettungswagen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Auch das Auto einer 24 Jahre alte Fahrerin sei in einer leichten Kurve in Sassenberg-Füchtorf von der Fahrbahn abgekommen, habe sich überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben. Die Frau konnte sich selbstständig aus dem Wagen befreien und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Auf einer Landstraße in Oelde ereigneten sich kurz hintereinander gleich zwei Unfälle, wobei eine 21 Jahre alte Frau leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Die Polizei warnt weiterhin vor Glätte.