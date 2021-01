Knochen fanden Bauarbeiter im Sommer 2020 in Gronau bei Kanalarbeiten in der Nähe der Polizeiwache. Die Knochen und Knochenfragmente, darunter auch mehrere unvollständige Schädel, wurden zur Untersuchung der Rechtsmedizin Münster übergeben. Das Ergebnis liegt nun vor. Es handelt sich zum Großteil um menschliche Überreste von Kindern und Erwachsenen. Verwunderlich ist das nicht: Der Fundort befindet sich in der Nähe eines alten Friedhofs an der Moltkestraße. Die Analyse ergab auch, dass es keine Hinweise auf zu Lebzeiten entstandene Verletzungen gab. Die Liegezeit gaben die Mediziner mit rund hundert Jahren an, teilte die Polizei am Freitag mit.