Mit dem neuen Jahr starten die Nachtbusse N17/N7 Stadtlohn – Gescher – Coesfeld – Billerbeck – Havixbeck – Münster und N51/N20 Bocholt – Rhede – Borken – Velen – Coesfeld – Legden unter neuer Regie. Zusammen mit dem Nachtbus-Partner Westfälische Provinzial Versicherung wird die RVM Regionalverkehr Münsterland GmbH die Linien anbieten. Das kommunale Verkehrsunternehmen löst damit Westfalen Bus ab.

„Für die Fahrgäste wird sich der Wechsel kaum merklich vollziehen“, so Michael Klüppels, Leiter des RVM-Verkehrsmanagements. Die Busse werden zwar eine andere Lackierung haben, die Fahrpläne habe man aber von Westfalen Bus übernommen. Allein der Ansprechpartner sei zukünftig ein anderer, wenn es um Fundsachen und Gruppenanmeldungen geht. Hier steht ab Januar der RVM-Betriebshof Stadtlohn unter 0 25 63/ 9 30 60, www.rvm-online.de, zur Verfügung. „Ein Novum wird auch sein, dass die Abfahrten der Nachtbusse dann auch in Echtzeit in der Fahrplanauskunft erscheinen“, so Klüppels.

Für die Provinzial Versicherung betont Pressesprecher Christian Schäfer: „Wir bedanken uns bei Westfalen Bus für die gemeinsame Arbeit über viele Jahre hinweg. Gleichzeitig bin ich mir sicher, dass wir unser erfolgreiches Engagement mit der RVM, das wir auf anderen Nachtbus-Linien bewiesen haben, auch bei dem N17/N7 und N51/N20 fortsetzen werden.“

Bedingt durch die Corona-Pandemie bleibt der Nachtbus-Verkehr allerdings noch münsterlandweit auf sämtlichen Linien bis zunächst zum Wochenende 9./10. Januar eingestellt.