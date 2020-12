Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht vom 25. auf den 26.12.2020 zwei Hinweisschilder auf das Impfzentrum des Kreises Coesfeld , das im Bereich der Straße "An der Lehmkuhle", eingerichtet wurde und seinen Betrieb am 4. Januar 2021 aufnehmen wird. Die Hinweisschilder waren im Bereich der "Münsterstraße" in Dülmen und an der Straße "An der Lehmkuhle" angebracht.

Beide Schilder wurden Polizeiangaben zufolge jeweils mit einem schwarzen Hakenkreuz in der Größe von ca. 20x20cm beschmiert. Die Hinweisschilder wurden vorübergehend entfernt und müssen neu angebracht werden.

Der Staatsschutz Münster übernimmt die weiteren Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei des Kreises Coesfeld unter 02541-140 entgegen.