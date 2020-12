Im Kreis Warendorf waren am Montag elf Menschen weniger akut mit dem Coronavirus infiziert als am Vortag. Insgesamt 701 Personen sind aktuell von einer Infektion betroffen. Seit Beginn der Pandemie wurden 5204 Coronafälle im Kreis registriert – das sind 67 neue Fälle im Vergleich zum Wochenende. Ebenfalls gestiegen ist die Zahl der Gesundmeldungen: sie liegt derzeit bei 4436 (Vortag: 4359).

Bedauerlicherweise ist ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt geworden. In Wadersloh starb eine 94-jährige Frau. Somit standen bisher 67 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19.

In den Krankenhäusern im Kreis werden 73 Patienten behandelt, 14 davon intensivmedizinisch, hiervon sieben mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 191,8 (Vortag: 188,2).

Die aktuellen Fallzahlen:

Ahlen: 142 aktive Fälle (-1), 1221 Gesundete (+17), 18 Verstorbene, insgesamt 1381 gemeldete Infektionsfälle seit März (+16)

Beckum: 99 aktive Fälle (-9), 598 Gesundete (+13), 7 Verstorbene, insgesamt 704 Infektionen (+4)

Beelen: 16 aktive Fälle, 92 Gesundete (+3), 1 Verstorbener, insgesamt 109 Infektionen (+3)

Drensteinfurt: 13 aktive Fälle (-1), 151 Gesundete (+3), 2 Verstorbene, insgesamt 166 Infektionen (+2)

Ennigerloh: 73 aktive Fälle, 317 Gesundete (+7), 5 Verstorbene, insgesamt 395 Infektionen (+7)

Everswinkel: 16 aktive Fälle (-1), 93 Gesundete (+1), 1 Verstorbener, insgesamt 110 Infektionen

Oelde: 116 aktive Fälle (+2), 760 Gesundete (+9), 13 Verstorbene, insgesamt 889 Infektionen (+11)

Ostbevern: 15 aktive Fälle (+4), 114 Gesundete, 2 Verstorbene, insgesamt 131 Infektionen (+4)

Sassenberg: 20 aktive Fälle (+3), 138 Gesundete (+3), 1 Verstorbener, insgesamt 159 Infektionen (+6)

Sendenhorst: 23 aktive Fälle (+3), 171 Gesundete (+2), insgesamt 194 Infektionen (+5)

Telgte: 38 aktive Fälle (-2), 215 Gesundete (+6), 1 Verstorbener, insgesamt 254 Infektionen (+4)

Wadersloh: 55 aktive Fälle (-7), 228 Gesundete (+8), 14 Verstorbene (+1), insgesamt 297 Infektionen (+2)

Warendorf: 75 aktive Fälle (-2), 338 Gesundete (+5), 2 Verstorbene, insgesamt 415 Infektionen (+3).