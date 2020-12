Vielen Handwerksbetrieben fehlen Auszubildende

Oft steht Cengiz Cesur spät abends noch in der Werkstatt und schraubt. Seine Fahrradmanufaktur in Münster läuft gut, und Service schreibt er groß. Und so ist die Arbeit regelmäßig zu viel für das Dreier-Team aus Chef, Geselle und Auszubildendem. Gerne würde er zwei weitere Lehrlinge einstellen – doch er findet keine. Das Ausbildungsjahr ist schon viereinhalb Monate alt, und Cesur sucht noch immer. „Es suchen ja alle“, sagt er resigniert.

Leere statt Lehre: Viel zu wenig junge Menschen wagen sich auf den Goldenen Boden, den das Handwerk sprichwörtlich verspricht. „Wir sehen, dass weniger Jugendliche ihren Weg in eine handwerkliche Ausbildung finden“, stellte Hans Hund, Präsident der Handwerkskammer (HWK) Münster, zum Start des Ausbildungsjahres im August fest. Gut die Hälfte (54 Prozent) der Betriebe im Münsterland konnte nach HWK-Angaben nicht alle angebotenen Lehrstellen pünktlich besetzen. 65 Prozent gaben demnach an, es habe überhaupt keine Bewerber gegeben.

Bei Fahrradhändler Cesur war es ähnlich. „Früher haben sich Tausende beworben“, sagt er. Jetzt? Ein paar Auswärtige aus fahrrad-feindlichen Orten wie Darmstadt – oder „die ganz schweren Fälle“, die das Arbeitsamt schickt, die aber so recht gar nicht wollen.

Kammer kümmert sich

Das Handwerk generell bemüht sich seit geraumer Zeit, junge Menschen für eine Ausbildung zu begeistern. „Das ist eine große Aufgabe“, gesteht Carsten Haack, der bei der Handwerkskammer die Abteilung Nachwuchs­sicherung leitet. „Wenn ich ,Handwerk‘ sage, geht bei vielen gleich eine Schublade auf.“ Dabei sei das Bild von staubigen Werkstätten, in denen grobe Hände mit schwerem Gerät an Metall und Holz rumfeilen, längst uralt. Wie modern, spannend, vielfältig und durchtechnisiert ein Handwerksberuf sein kann, müsse man mühsam erklären – und Interessenten idealerweise bei einem Praktikum überzeugen.

Problem-Praktikanten

Das findet Cengiz Cesur grundsätzlich auch. Aber er nimmt keine Praktikanten mehr. „Ich mache doch nicht die Arbeit der Lehrer“, wettert er und erzählt von Jugendlichen, die einen 15er-Maulschlüssel nicht von einer Rohrzange unterscheiden können. „Was machen die eigentlich im Werkunterricht?“, fragt er verzweifelt.

Cesur hat auf vielen Wegen gesucht. Anzeigen, per Facebook, über das Arbeitsamt und die Innung. Vergebens. Ein zusätzliches Problem ergab sich in diesem Jahr durch die Corona-Schulschließungen. „Die Abgangsklassen waren für uns gar nicht mehr erreichbar“, bedauert Carsten Haack.

Die Suche beginnt

All das sind Geschichten, die Sebastian Schmedding wohl gar nicht hören will. Der Klempnermeister hat einen Betrieb in Coesfeld, den er in Erinnerung an seine Ausbildung in Süddeutschland „Spenglerei“ nennt. Er stellt aus verschiedenen Metallen Produkte wie Fassaden, Dächer, Dachrinnen, Gauben, Verkleidungen und Kamin-Einfassungen her. Seit zwei Monaten sucht er bereits – für August 2021. „Bewerbungen sind rar“, sagt er. Die Zeiten, als selbst ohne Ausschreibung Initiativbewerbungen eingingen, seien eh vorbei. 2019 hat Schmedding zuletzt einen Lehrling eingestellt – den einzigen, der sich beworben hat. Immerhin mache er sich gut.

Enthusiasmus, der begeistert

Das sagt auch Fahrradmonteur Cesur über seinen einzigen Auszubildenden. Jannik Sträter ist im dritten Lehrjahr – und galt wegen ADHS zunächst als problematischer Kandidat. „Das ist ein Top-Monteur“, jubelt sein Chef. Denn Jannik, der sommers die 30 Kilometer von Dülmen zur Arbeit radelt und nur im Winter traurig den Zug nimmt, legt den Enthusiasmus an den Tag, den sich der Meister wünscht, dazu Geschick, Spaß und Eigenständigkeit. Einer, der auch mal bereit ist, länger zu bleiben, weil es viel Arbeit gibt – und keinen zweiten und dritten Auszubildenden.