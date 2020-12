Tötungsdelikt in Isselburg

Isselburg/Borken/Münster -

Ein Familienvater hat am Donnerstag in Isselburg offenbar seiner Frau, seiner 17-jährigen Tochter und anschließend sich selbst das Leben genommen. Von der Tat soll der Mann am Morgen einer Bekannten erzählt haben, die sich daraufhin bei der Polizei meldete.