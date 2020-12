Verzicht fällt sehr schwer

Zu keiner anderen Zeit im Jahr nehmen Menschen das Angebot, Gottesdienste zu feiern, so gern und in so großer Zahl wahr wie zum Weihnachtsfest. Vor diesem Hintergrund hat in der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW) in den vergangenen Tagen ein intensiver und kontroverser Beratungsprozess zu den Gottesdiensten an den bevorstehenden Feiertagen stattgefunden. Schweren Herzens hat die EKvW Empfehlungen an die Kirchenkreise und Kirchengemeinden entwickelt, teilt der Kirchenkreis Tecklenburg mit.

Darin heißt es, dass ab sofort bis einschließlich 10. Januar 2021 auf alle Präsenzgottesdienste und andere kirchliche Versammlungen (in Gebäuden und unter freiem Himmel) zu verzichten sei. Den Kirchen ist aufgrund der Religionsfreiheit in Deutschland das Feiern von Gottesdiensten nicht untersagt worden. Die Evangelische Kirche von Westfalen hält es angesichts der gegenwärtigen und deutlich veränderten Lage – trotz der bisher bewährten Schutzkonzepte – für ein Gebot der Vernunft, auf Versammlungen von Menschen möglichst zu verzichten, um Menschen nicht zu gefährden.

Ein Gebot der Vernunft

In diesem Zusammenhang dankt Präses Annette Kur-schus „den vielen Haupt- und Ehrenamtlichen, die in den letzten Wochen mit sehr hohem Einsatz Gottesdienste in neuen Formaten und mit sehr aufwändigen Konzepten vorbereitet haben“. Ihnen gelte der Respekt. Gerade mit Blick auf ihr Engagement sei der Evangelischen Kirche von Westfalen die Entscheidung zusätzlich schwer geworden.

Die Presbyterien der Kirchengemeinden im evangelischen Kirchenkreis Tecklenburg sind jetzt aufgerufen, über diese Empfehlungen zu beraten und im Hinblick auf die geplanten Angebote zu Weihnachten und über die Jahreswende ihre Schlüsse daraus zu ziehen.

Superintendent André Ost geht davon aus, dass die meisten Gemeinden im Kirchenkreis der Empfehlung der Landeskirche folgen werden. „Ich hätte mir zwar im Vorfeld eine bessere Abstimmung unter den Landeskirchen und Bistümern gewünscht. Inhaltlich kann ich die Entscheidung, alle evangelischen Gottesdienste in der Zeit des Lockdowns bis zum 10. Januar abzusagen, aber voll mittragen. Wir haben eine außergewöhnlich angespannte Situation in der gegenwärtigen Pandemielage. Die Infektionszahlen sind immer noch viel zu hoch“, so der Superintendent.

„Wir müssen alle unseren Beitrag dazu leisten, Kontakte zu reduzieren, damit unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Das tun wir in unserer Kirche, indem wir bewusst nicht zu größeren Versammlungen einladen. Wir verzichten schweren Herzens, weil wir natürlich um die Bedeutung unserer Weihnachtsgottesdienste wissen. Das Weihnachtsfest fällt aber nicht aus, nur weil wir es in diesem Jahr nicht in den Kirchen feiern können. Wir bringen die Weihnachtsbotschaft auf andere Weise zu den Menschen. Unsere Kirchengemeinden sind emsig dabei, Wege dafür zu finden“, berichtet Ost.

Dazu gehört zum Beispiel das digitale Angebot an Gottesdiensten und Andachten, das derzeit im Kirchenkreis entwickelt wird. Zu Heiligabend bietet der Kirchenkreis unter dem Titel „Auf dem Weg nach Bethlehem“ einen Online-Gottesdienst an, der über YouTube abrufbar sein wird (wir berichteten). Die Zuschauer können sich auf eine Weihnachtsandacht mit festlicher Musik freuen. Da es wegen der Corona-Schutzverordnung keinen Gemeindegesang während der Aufnahmen gab, ist das Mitsingen zuhause ausdrücklich erlaubt.

Der YouTube-Gottesdienst ist ab 24. Dezember unter www.kirchenkreis-tecklenburg.de zu finden.