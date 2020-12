Auch die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser tritt als Anbieter auf und startet eine Nachfragebündelung in Altenberge. 40 Prozent Vertragsabschlüsse werden für den Netzausbau im Ortskern und kostenlosen Hausanschluss benötigt, heißt es in einer Pressemitteilung. Am 9. Januar startet die Nachfragebündelung offiziell. Bis zum Stichtag am 31. März können die Bürger einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser abschließen, falls sie sich für diesen Anbieter entscheiden. Ziehen bis zum Stichtag mindestens 40 Prozent der anschließbaren Haushalte mit, kann bei ihnen ein kostenfreier Glasfaseranschluss bis ins Haus oder die Wohnung realisiert werden. Die neue Infrastruktur berücksichtigt sämtliche Haushalte im Anschlussgebiet und schafft die Voraussetzung, dass auch Nachzügler noch angeschlossen werden können. „Dann allerdings müssen diese Haushalte laut Presseinformation die Anschlusskosten von derzeit 750 Euro selbst tragen.

Anschlusskosten

Die entsprechenden Infoabende können auf Grund der aktuellen Pandemie-Situation nicht persönlich vor Ort durchgeführt werden. Ein Online-Infoabend bietet Gelegenheit, sich dennoch aus erster Hand zu informieren. Er beginnt am 21. Januar (Donnerstag) ab 19 Uhr. Die Teilnahme erfolgt entweder mit einem mobilen Endgerät über die Zoom-Meeting ID 924-7634-3916 oder über den PC/Laptop. Der Link zur Teilnahme steht auf der Internetseite des Anbieters unter „Termine“.

Am 11. Januar eröffnet die Deutsche Glasfaser einen Servicepunkt (Münsterstraße 3). „Wir verstärken in den kommenden Wochen unsere Präsenz und suchen den direkten Austausch mit den Bürgern in Altenberge“, sagt Projektmanager Christian Morag. „Unser geschultes Personal erteilt Auskünfte zu den Vorteilen der Glasfaser-Technologie zur Vertragsinhalten und zu den Voraussetzungen“, so Morag weiter. In den kommenden Wochen werden Vertriebsmitarbeiter von Tür zu Tür gehen, Kontakt aufnehmen und auf Wunsch informieren.