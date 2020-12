Schwerer Unfall, schwierige Rettung

Auf der Osnabrücker Straße, der L597 zwischen Tecklenburg-Ledde und Westerkappeln-Velpe hat sich am späten Montagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Insgesamt drei Menschen erlitten dabei teils schwerste Verletzungen. Die Einsatzkräfte waren mit gleich mehreren Herausforderungen konfrontiert. Denn zunächst wurden sie zu einer falschen Adresse geschickt. Und an der mehrere Kilometer entfernten Unfallstelle bot sich eine schwierige Lage.

Einsatzkräfte am falschen Ort

Als die freiwillige Feuerwehr zusammen mit den ersten Rettungskräften um 22.11 Uhr am Montagabend alarmiert wurde, galt für den Einsatz zunächst eine Adresse im Ortskern von Tecklenburg: Kieselings Kamp. Dort sollte ein Pkw auf die Seite liegen. Bereits zu diesem Zeitpunkt seien vorsichtshalber alle vier Tecklenburger Löschzüge alarmiert worden, erklärte Wehrführer Thomas Sundermann später, doch dann kam für die Einsatzkräfte zunächst alles ganz anders: die eigentliche Unfallstelle lag auf der Osnabrücker Straße – etwa 4,3 Kilometer entfernt von der zunächst gemeldeten Adresse. Dadurch sei potenziell wichtige Zeit verstrichen, bedauerte Sundermann: „Erst war die Adresse nicht eindeutig zu ermitteln von der Leitstelle aus.“ Ein Handicap für die weitere Rettungskette, wie Sundermann deutlich macht: „Wenn der ganze Schwung an Feuerwehrfahrzeugen erstmal wegfährt vom eigentlichen Punkt und dann wieder zurückkommen muss und vorbeifahren muss, ist das schon blöd. Aber das kommt halt nun mal vor, hier sind keine Hausnummernschilder – wenn man dann ortsunkundig ist, die Meldung war wohl so – dann passiert halt so etwas mal.“

Schwerer Unfall auf Osnabrücker Straße 1/8 Auf der Osnabrücker Straße hat es am Montagabend (14.12.2020) einen schweren Unfall gegeben. Foto: Jens Keblat

Drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Foto: Jens Keblat

Zu Verzögerung bei der Rettung kam es, weil die Einsatzkräfte zunächst an einen falschen Ort gelotst worden waren. Foto: Jens Keblat

An der Unfallstelle fanden sie dann einen auf dem Dach und ein auf der Seite liegenden Wagen. Foto: Jens Keblat

In dem auf der Seite liegenden Auto war eine Person eingeklemmt. Foto: Jens Keblat

Mit viel Aufwand mussten die Rettungskräfte das Fahrzeug zunächst stabilisieren, um dann... Foto: Jens Keblat

... das Dach aufschneiden zu können, um an die verletzte Person heranzukommen. Foto: Jens Keblat

Die Unfallursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Foto: Jens Keblat

Komplizierte Befreiungsaktion

Vor Ort hatten sich bereits Ersthelfer um die Unfallbeteiligten gekümmert, doch die Lage stellte sich als deutlich komplizierter heraus als zunächst gemeldet: Ein Auto lag auf dem Dach im Straßengraben, ein zweites auf der Seite – auch größtenteils abseits der Fahrbahn. Die größere der beiden Herausforderungen sei das auf der Seite liegende Auto gewesen, berichtet Sundermann: „Das war eine ganz schwierige Situation.“ Zuerst habe man den Wagen stabilisieren müssen, erst dann sei man an den Patienten herangekommen. Erst durch die Abnahme des kompletten Fahrzeugdachs habe man die verletzte Person aus dem stark beschädigten Fahrzeug befreien können.

Die Bilanz dieser Kollision zweier Fahrzeuge: eine leicht verletzte Person, eine schwerverletzte und eine dritte Person mit schwersten Verletzungen. Rund 60 Wehrleute sowie zahlreiche Rettungskräfte waren an dem komplexen Einsatz beteiligt. Zwei Rettungsscheren und zwei Spreizer habe allein die Feuerwehr einsetzen müssen, so Sundermann.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, soll nun im Rahmen umfangreicher polizeilicher Ermittlungen geklärt werden. Dazu wurden vor Ort umfangreich Unfallspuren gesichert.