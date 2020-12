Lernen für die Freiheit

Marvin hält ein Holzlineal in seinen Händen, die so zart sind wie die eines Pianisten. „Wenn das 30 Zentimeter lang und drei Zentimeter breit ist, welchen Umfang hat das denn dann“? fragt er grübelnd. Und macht seinen Lehrer Simon Prasse ein kleines bisschen glücklicher. Der Sozialpädagoge unterrichtet in der Forensik im münsterischen Amelsbüren Männer, die psychisch krank sind und deswegen Straftaten begangen haben. Der Ehrgeiz von Vorzeigepatient Marvin zeigt ihm, wie wichtig der Unterricht auf dem Weg zurück in die Freiheit ist. Marvin – zierlich, Kapuzenpulli mit „Giants NFL“-Schriftzug, die glatten Haare kleben an seinem Kopf, – ist einer von 54 Bewohnern und einer von 20 Schülern, die zurzeit bei Prasse lernen.

„Das ist hier eine freiwillige Veranstaltung“, sagt der Pädagoge, der kein ausgebildeter Lehrer ist. Auf der Warteliste stehen noch mehr Patienten. Aber: ein Lehrer, ein Klassenraum: Mehr Schüler gehen nicht.

Baustein des Therapiekonzepts

Professor Dieter Seifert, Ärztlicher Direktor der Forensik, bezeichnet Schule und Werkstatt als einen „enorm wichtigen Baustein des Therapiekonzepts“. Er staunt, wie viele Ressourcen einige Patienten zeigen, um besser lesen und rechnen zu können. Die Gründe sind vielfältig. Einige wollen beim Ausgang das Wechselgeld nachzählen können, um nicht ausgetrickst zu werden. Andere wollen für die Zeit nach der Klinik ihre Chancen auf einen Job verbessern. Seifert freut sich darüber. „Damit ist schon viel erreicht“, sagt er. Junge Männer, die vor ihrer Verurteilung 80 Prozent ihrer Zeit damit verbracht hätten, „rumzuhängen, fernzusehen, Alkohol zu trinken oder Drogen zu nehmen, entwickelten eine Tagesstruktur und prosoziale Freizeitaktivitäten“.

Marvins Schulkarriere war keine, die von Erfolgen geprägt gewesen wäre. Sie endete auf einer Förderschule, bevor er eine Ausbildung im Garten- und Landschaftsbau machte und später Kabeltrommeln montierte. Er geht in Prasses Klasse, weil er die Themen nachholen will, „die ich in der Schule nicht hatte“: „Mal Rechnen“ zum Beispiel. Oder Punkt-vor-Strich-Rechnung. Prozent-Rechnung soll noch kommen. So sitzt er über seinem Heft und berechnet eine Fläche nach der nächsten. Der Bochumer ist ein Genauer. „So ein Inhaltsverzeichnis wie das in seinem Heft hat sonst keiner“, sagt Prasse über ihn.

Soziales Lernen in der Gruppe

Die Patienten können oft weder lesen noch schreiben, wenn sie in die Klinik kommen. In Amelsbüren leben straffällig gewordenen Patienten, die im Verwaltungssprech „intelligenzgemindert“ sind. Viele von ihnen haben Sexualstraftaten begangen. Marvin aus Bochum ist wegen wiederholter Körperverletzung in der Klinik.

Im Unterricht geht es nicht so sehr um Wissensvermittlung, sagt Prasse, „sondern mehr um soziales Lernen in der Gruppe“. Seine Schüler sind oft schnell angespannt. Schwächen zuzugeben gehört nicht zu ihren Stärken. Stattdessen erwarten sie schnelle Erfolge, „Wenn das nicht gelingt, dann liegt innerlich das Zimmer schon in Fetzen.“ Anzuerkennen, was sie können, Misserfolge zu akzeptieren, Geduld mit sich – und anderen zu haben – das ist das, was der Sozialpädagoge vermitteln will. „Fehler sind in Ordnung. Ich muss immer wieder erklären, dass nur die lernen können, die Fehler machen“, sagt der 37-Jährige.

Die Chancen, dass die Bewohner der Forensik in Münster jemals auf dem ersten Arbeitsmarkt landen, sind trotzdem gering. „Wir bereiten sie auf ein Arbeitsleben in Werkstätten vor“, sagt Seifert. Da hilft es nicht nur, lesen und rechnen zu können, sondern auch seinen Frust gut unter Kontrolle zu haben.