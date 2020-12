Über Monate nur rückabgewickelt

Wer in diesen Tagen aus dem vom Regen beschlagenen Fenster blickt, den könnte schnell das Fernweh packen – wenn im Hinterkopf nicht Begriffe wie „Reisewarnung“, „Risikogebiet“ oder „Lockdown“ schwirrten. Doch auch wenn die Sehnsucht nach Sonne sich nur in begrenztem Maße stillen lässt – es gibt sie: Reiseziele, die die Steinfurter auch jetzt noch ansteuern können. Sara Botella Herrera vom Reisebüro Extratour hat sie ins Schaufenster der Geschäftsstelle am Markt geschrieben, damit sie die Passanten sehen: Kanaren, Malediven, Vereinigte Arabische Emirate oder Kuba – allesamt Traum-Destinationen, um der Tristesse des westfälischen Winters zu entfliehen. Voraussetzung: Man muss einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden ist und sich vorab registrieren. Und dennoch: Auf Buchungen wartet die Büroleiterin derzeit vergebens.

„Es ist schon ein seltsames Gefühl: Normalerweise würde jetzt das Geschäft brummen, es stünden die Buchungen für den Sommerurlaub an“, sagt die Reise­expertin. Doch wer denke jetzt an eine Reise, wenn er womöglich anschließend für 14 Tage in Quarantäne muss? Die Leute seien einfach total verunsichert: Wie wird sich die Corona-Krise weiter entwickeln? Wann ist eine Entspannung durch Impfungen zu erwarten? Hebt mein Urlaubs-Flieger tatsächlich ab? Hat das Hotel noch offen, wenn ich die Reise antrete? Fragen über Fragen. Die Antworten darauf gleichen dem Blick in die Glaskugel. Das Nachsehen haben Branchen wie das Reiseverkehrsgewerbe.

Diese Regeln gelten im harten Corona-Lockdown 1/14 Um die hohen Corona-Fallzahlen in den Griff zu bekommen, fahren Bund und Länder das öffentliche Leben von Mittwoch (16. Dezember) bis zum 10. Januar herunter. Die Beschlüsse von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen im Überblick. Foto: Sebastian Gollnow

KONTAKTE: Private Treffen sind weiterhin auf den eigenen und einen weiteren Haushalt, in jedem Fall aber auf maximal fünf Personen zu beschränken. Kinder bis 14 Jahre sind hiervon ausgenommen. Foto: Jochen Tack via www.imago-images.de

WEIHNACHTEN: Vom 24. bis 26. Dezember werden mehr Kontakte möglich. Die Länder sollen in Abhängigkeit von ihrem jeweiligen Infektionsgeschehen in dieser Zeit Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen zulassen. Hinzu kommen Kinder bis 14 Jahre aus dem engsten Familienkreis, also von Ehegatten, Lebenspartnern und Partnern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, außerdem Verwandten in gerader Linie, Geschwister, Geschwisterkinder und deren jeweiligen Haushaltsangehörigen - «auch wenn dies mehr als zwei Hausstände oder 5 Personen über 14 Jahren bedeutet». Foto: Alessandro Barone via www.imago-images.de

EINZELHANDEL: Der Einzelhandel wird vom 16. Dezember bis zum 10. Januar geschlossen. Ausnahmen gelten für Geschäfte, die den täglichen Bedarf decken. Dazu zählen: Lebensmittelläden, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte; Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Fahrradwerkstätten, Banken und Sparkassen, Poststellen, Reinigungen, Waschsalons, Zeitungsverkauf, Tierbedarf, Futtermittelmärkte, Weihnachtsbaumverkauf und Großhandel. Foto: Salvatore Laporta / IPA via www.imago-images.de

SCHULEN: Schulen sollen grundsätzlich geschlossen werden, oder die Präsenzpflicht wird ausgesetzt. Es wird eine Notfallbetreuung sichergestellt und Distanzlernen angeboten. Für Abschlussklassen können gesonderte Regelungen gelten. Foto: Britta Pedersen

KITAS: In Kindertagesstätten wird analog zu Schulen verfahren. Für Eltern werden zusätzliche Möglichkeiten geschaffen, für die Betreuung der Kinder im genannten Zeitraum bezahlten Urlaub zu nehmen. Foto: Uwe Anspach

ARBEITSPLATZ: Arbeitgeber werden dringend gebeten zu prüfen, ob Unternehmen entweder durch Betriebsferien oder großzügige Homeoffice-Lösungen geschlossen werden können Foto: Patrick Scheiber/Kegler via www.imago-images.de

ALKOHOL: Das Trinken alkoholischer Getränke im öffentlichen Raum wird untersagt. Verstöße werden mit einem Bußgeld belegt. Foto: Christoph Schmidt

SILVESTER: Der Verkauf von Pyrotechnik vor Silvester wird generell verboten. Am Silvestertag und Neujahrstag gelten bundesweit ein An- und Versammlungsverbot sowie ein Feuerwerksverbot auf vielbesuchten Plätzen, die von den Kommunen festgelegt werden. Foto: Christophe Gateau

FRISEURE: Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Friseursalons, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe werden geschlossen. Foto: Owen Humphreys

NOTWENDIGE BEHANDLUNGEN: Medizinisch notwendige Behandlungen, zum Beispiel Physio-, Ergo- und Logotherapien sowie Podologie/Fußpflege bleiben weiter möglich. Foto: picture alliance/dpa | Roland Weihrauch

GOTTESDIENSTE: Gottesdienste in Kirchen, Synagogen und Moscheen sowie die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften sind nur zulässig, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt werden kann. Es gilt Maskenpflicht auch am Platz, der Gemeindegesang ist untersagt. Wenn volle Besetzung erwartet wird, sollen sich die Besucher anmelden. Foto: Arne Dedert

ALTENPFLEGE: Für Alten- und Pflegeheime sowie mobile Pflegedienste sollen besondere Schutzmaßnahmen getroffen werden. Der Bund unterstützt diese mit medizinischen Schutzmasken und durch die Übernahme der Kosten für Antigen-Schnelltests.Die Länder werden eine verpflichtende Testung mehrmals pro Woche für das Personal in den Alten- und Pflegeeinrichtungen anordnen. In Regionen mit erhöhter Inzidenz soll der Nachweis eines aktuellen negativen Coronatests für die Besucher verbindlich werden. Foto: imago stock&people via www.imago-images.de

Über den Sommer, als die Corona-Zahlen niedrig waren, konnten Sara Botella Herrera und ihr Team noch einige Reisen verkaufen. „Griechenland oder Mallorca zum Beispiel gingen noch ganz gut. Bis dann die Reisewarnungen kamen“, sagt die 32-Jährige. In diesem Zusammenhang erwähnt sie den Vorteil einer Buchung im Reisebüro gegenüber der privaten Reiseplanung. „Wenn bei uns eine Reise abgesagt wird, gibt es Geld zurück.“ Ein Service, der indes mit viel Arbeit verbunden ist: Über Monate hat die Büroleiterin fast nichts anderes gemacht als Rückabwicklungen bereits gebuchter Reisen – als kostenlose Dienstleistung und damit ohne Verdienst für sich selbst.

Kunden mit besonderen Angeboten locken

Eine Entspannung der krisenhaften Situation erwartet die Reisefachfrau frühestens ab dem kommenden Herbst. „Die Leute wollen ja reisen und es gibt jetzt schon einen großen Nachholbedarf“, hat sie in Gesprächen mit Stammkunden festgestellt. Aber ohne Impfnachweis werde wohl nichts laufen sagt sie mit Verweis auf die Airline Quantas. Als erste große Fluggesellschaft hatte diese Ende November angekündigt, Passagiere nur noch an Bord ihrer Flieger zu lassen, wenn ein Impfnachweis vorgelegt werden kann. Sobald ein Impfstoff verfügbar sei, so hieß es, würden die Geschäftsbedingungen entsprechend angepasst. Sara Botella Herrera erwartet, dass alsbald sämtliche große Airlines diesem Beispiel folgen werden.

Unterdessen versucht die Branche, Kunden mit besonderen Angeboten schon jetzt zu locken. So gibt es Anbieter, die eine kostenlose Stornierung bis zum Abreisetag ermöglichen oder spezielle Corona-Vorsorge-Versicherungen gegen einen geringen Aufpreis im Portfolio haben.

Und welche konkreten finanziellen Auswirkungen hat die Pandemie für die Mitarbeiter vor Ort – neben Sara Botella Herrera gibt es zwei weitere Mitarbeiter und Chef Andreas Lösbrock? „Ich will nicht klagen, im Gegenteil: Das Instrument der Kurzarbeit hilft, die Unterstützung ist schon sehr stark“, so die Büroleiterin. Auch der Vermieter sei ihnen entgegengekommen. Wie ihr Chef sieht sie die Branche indes noch eine ganze Weile auf Überbrückungshilfen angewiesen. Es habe null Einnahmen gegeben und „alles, was wir verdient haben, mussten wir zurückzahlen“.