Angeklagter nach Urteil fassungslos

Nicht wieder beruhigen wollte sich der 50-jährige Angeklagte, nachdem das Urteil über ihn gesprochen worden war. Immer wieder unterbrach er den Vorsitzenden Richter bei der Verlesung der Urteilsbegründung, so dass dieser ihn mehrfach zur Ordnung rufen musste.

In der Verhandlung vor dem Amtsgericht Tecklenburg ging es um einen Fall von gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Beleidigung und der Drohung mit einer lebensgefährdenden Handlung. Die Staatsanwaltschaft warf dem Lengericher vor, am 30. Dezember 2019 seine damalige Lebensgefährtin geschlagen, bespuckt und verbal beleidigt zu haben. Außerdem soll der Mann die Frau, nachdem sie am Boden lag, an den Haaren auf das Sofa gezogen und dort versucht haben, sie mit einem Kissen zu ersticken. Die Frau erlitt multiple körperliche und psychische Verletzungen, unter anderem eine posttraumatische Belastungsstörung.

Da der Angeklagte von seinem Recht der Zeugnisverweigerung Gebrauch machte, konnte dem Opfer nicht erspart werden, vor Gericht als Zeugin auszusagen. Ein vorgelegtes ärztliches Gutachten kam zu dem Schluss, dass es der Frau nicht zugemutet werden könnte, ihre Aussage im Beisein des Angeklagten zu machen. So wurde der Angeklagte für die Dauer der Zeugenaussage von der Verhandlung ausgeschlossen.

Die 48-Jährige beschrieb den Angeklagten als einen Mann, der wegen jeder Nichtigkeit ausraste: „Er braucht keinen Grund, um auszuticken“. Eindrücklich schilderte sie die Vorgänge am Mittag des 30. Dezembers. Sie habe sich gewehrt und am Ende befreien können: „Er hat mich durch die Mangel gedreht und ist dann einfach gegangen“, fasste die Frau unter Tränen zusammen.

Die Beziehung der beiden dauerte über sieben Jahre an. In dieser Zeit habe die Frau elf Mal Anzeige wegen häuslicher Gewalt erstattet und diese elf Mal wieder zurückgezogen, konstatierte der Vorsitzende Richter. Auf diesen Umstand angesprochen antwortete die Frau, dass sie große Angst vor dem Angeklagten gehabt habe: „Er ist ein Manipulator, erschafft es, mit allem durchzukommen.“

Bei der der Verhandlung zu Grunde liegenden Tat suchte die geschlagene Frau allerdings umgehend einen Arzt auf. Dieser dokumentierte die Verletzungen und schaltete die Polizei ein. So konnten die Ermittlungen von Amts wegen eingeleitet werden, auch dann noch, als die Frau ihre Anzeige wegen Beleidigung zurückgezogen hatte.

Der als Zeuge geladene Arzt stützte die Version des Opfers, so dass sich der Angeklagte genötigt sah, eine Aussage zu machen. Der unter anderem wegen Förderung der Prostitution vorbestrafte Mann bestritt weiterhin die Tat und versuchte, sich im besten Licht zu präsentieren. Er habe alles für seine Ex-Freundin getan, sie sei psychisch krank und habe sich die Verletzungen selbst zugefügt. Ähnlich hatte auch der Verteidiger argumentiert, als er im Kreuzverhör immer wieder versuchte, die Zeugin als unglaubwürdig darzustellen.

Beeindruckt hatte dies offensichtlich nur den Staatsanwalt. Dieser ließ in seinem Plädoyer zwei von drei Anklagepunkten fallen und forderte mit 100 Tagessätzen zu zehn Euro ein eher mildes Urteil. So kam der Schuldspruch – ein Jahr Gefängnis auf Bewährung – nicht nur für den Angeklagten überraschend.

Er glaube der Zeugin und dass sie das Kerngeschehen der Tat plausibel geschildert habe, so der Richter. Noch im Gerichtssaal kündigte der Verurteilte lautstark an, in Berufung gehen zu wollen.