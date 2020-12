Ein Brief mit bösartigen und ehrverletzenden Beleidigungen hat jetzt das Amtsgericht Tecklenburg beschäftigt. Angeklagt war ein 43 Jahre alter gebürtiger Lengericher.

Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann vor, einer in Lengerich lebenden Frau am 26. Mai 2020 einen Brief voller Beleidigungen geschrieben zu haben. Darin beschimpfte der Angeklagte die Frau, mit der er ein gemeinsames Kind hat, in übelster Weise. Das Gesetz sieht für derartige Beleidigungen eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe vor.

Dafür, dass der Mann zunächst die Aussage verweigern wollte, hatte er viel zu erzählen. In einem wirren, teils widersprüchlichen Statement legte er seine Sicht auf die Welt und seine Situation im Besonderen dar: „Es sind Kräfte am Werk, die mich zerstören wollen“, mutmaßte der Angeklagte vor Gericht. Der seit längerem arbeitslose Mann gab weiter an, Ziel einer „irgendwie gearteten Verschwörung“ zu sein, die ihren Ursprung in Lengerich habe.

Wie das Opfer – die Adressatin des Briefes – in dieses Szenario passen könnte, blieb allerdings unklar. Klar ist allerdings, dass die Frau seit zwölf Jahren von dem Angeklagten regelmäßig – mit wahlweise Liebes- oder Drohbriefen – belästigt und gestalkt wird.

Auf die Frage des Richters, warum er diesen Brief geschrieben habe, antwortete der Angeklagte, dass seine „netten“ Briefe alle von der Frau ignoriert worden seien. „Ich habe auch eine böse Seite. Und wenn man ein Kaninchen aus dem Bau haben will, schickt man ein Frettchen rein.“

Die als Zeugin auftretende Frau machte vor Gericht noch einmal deutlich, dass sie keinerlei Kontakt zu dem Angeklagten wünsche.

Dass der Mann für seine begangene Tat am Ende nicht verurteilt wurde, lag an einer versäumten Frist. Es war im Nachhinein nicht mehr zu klären, wann die Frau den Brief tatsächlich erhalten hatte. Für die Anzeigenstellung bei Beleidigungen gilt eine Frist von drei Monaten. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass diese – auch nur um einen Tag – überschritten worden war, beantragte der Staatsanwalt, das Verfahren wegen eines „Verfahrenshindernisses“ einzustellen.