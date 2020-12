„Über Hundesteuer lässt sich trefflich streiten“, konstatierte Johannes Philipper (FDP) am Dienstagabend diplomatisch. Und genau das taten die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses auch in einer kurzen, dafür zum Teil leidenschaftlichen und eher unversöhnlichen Diskussion. Auslöser war der Antrag des Hegerings Sassenberg, die städtische Steuersatzung für die Vierbeiner zu ändern.

Die Steuer solle ermäßigt werden, allerdings nicht für die große Zahl an Schoß-, Wach- oder Familienhunden, sondern allein für geprüfte „brauchbare Jagdhunde“, die gemäß Landesjagdgesetz für Jagden oder Nachsuchen eingesetzt werden können. „Die Jäger des Hegerings Sassenberg setzen sich in vielfältiger Weise in die Gemeinschaft der Stadt Sassenberg ein“, hieß es in der Begründung. Dazu gehöre unter anderem der Naturschutz, aber auch die Bergung von Wild nach Unfällen und die Nachsuche nach verletzten Tieren. Grund genug, entsprechende Hunde bei der Hundesteuer zu begünstigen.

„Das tut uns nicht weh“, ergriff Werner Berheide (CDU) ebenso wie später Philipper für die Ermäßigung Partei. „Das ist reines Hobby“, konterte Ralf Brinkemper (SPD) scharf. Kämmerer Guido Holtkämper trug die eher nüchternen Fakten vor: Bis 1999 konnten Inhaber eines Jagdscheines in Sassenberg bis zu zwei Jagdhunde mit halbem Steuersatz besteuern lassen. Mit Änderung der Satzungsgrundlage fiel diese Ermäßigung weg. Der Städte- und Gemeindebund, der die entsprechende Mustersatzung erarbeitet hat, sieht dafür keinen Anlass, denn im Regelfall werde das private Interesse an der Jagd das öffentliche deutlich übersteigen. Weichen die Umstände in einer Gemeinde außerordentlich von der Norm ab, hat sie allerdings Ermessensspielraum. Den hat als einziger Ort im Umkreis die Stadt Ennigerloh genutzt.

Philipper und Berheide sahen in einer Steuerermäßigung eine Anerkennung für die aus ihrer Sicht lobenswerten Arbeit des Hegerings. „Das geht über die normale Tätigkeit der Hundehalter hinaus“, hielt Philipper fest. Sowohl Peter Holz (FWG) als auch Norbert Westbrink (Grüne) konnten allerdings keinen außergewöhnlichen Grund ausmachen, der das „Privileg“ rechtfertigen würde. Bürgermeister Josef Uphoff hielt salomonisch fest, zwar sei die Jagdausübung in öffentlichem Interesse, aber auch die Steuergerechtigkeit müsse gewahrt bleiben. Der Ausschuss beauftragte mehrheitlich die Verwaltung, sowohl die Zahl der betroffenen Hunde als auch der Wildunfälle zu ermitteln, um die Situation besser einschätzen zu können. Dann muss der Rat entscheiden, wenn eine Ermäßigung noch im nächsten Haushalt iederschlag finden sollte.