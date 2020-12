Schlag gegen internationalen Drogenhandel

Kreis Steinfurt -

Am frühen Dienstagmorgen und im Verlauf des Tages fanden zeitgleich zahlreiche Durchsuchungen in verschiedenen Gemeinden im Kreisgebiet und in Oberhausen statt. Die Beamten durchsuchten unter anderem Objekte in Greven, Emsdetten, Saerbeck und Neuenkirchen. Bei den Durchsuchungen wurden Betäubungsmittel, Bargeld und Kommunikationsmittel sichergestellt.