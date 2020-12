Aktualisierung 11:45 Uhr: Die Gasleitung an der Frankostraße/Welberger Damm, die bei Bauarbeiten durch einen Bagger beschädigt wurde, ist repariert worden. Es gibt keinen Gasaustritt mehr. Die Polizei meldet: Es ist alles wieder sicher. Die Sperrung konnte aufgehoben werden, es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

Ursprungsmeldung: In Wettringen ist es an der Kreuzung Frankostraße / Welberger Damm zu einem Gasaustritt gekommen. Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten. Bei Bauarbeiten ist am Dienstagmorgen eine Gasleitung beschädigt worden. „Derzeit gibt es vor Ort einen Gasaustritt“, berichtete die Polizei am Morgen. Anwohner, die sich im Umkreis von rund 100 Metern zur Kreuzung befinden, werden aufgerufen, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Welberger Damm ist im betroffenen Bereich in beide Fahrtrichtungen für den Verkehr gesperrt. Einsatzkräfte von Feuerwehr und vom Gasversorger sind dabei, das Leck zu schließen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich noch mindestens bis 11.30 Uhr an.