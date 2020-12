Saerbeck -

Erst das hochwertige Handwerkszeug aus dem Kofferraum entwendet und dann offensichtlich Spuren verwischt: In einem Waldgebiet in Westladbergen nahe des Wildfreigeheges Nöttler Berg wurde am Dienstagabend ein Kleinwagen in Brand gesetzt. Der oder die Täter schlugen zu, während der Fahrer des Wagens mit seinem Hund Gassi ging.