61 dezentrale Heiligabend-Gottesdienste in Lüdinghausen geplant

An Weihnachten Gottesdienste feiern – jetzt in der Pandemie, in der jeder möglichst zu Hause bleiben soll und an Weihnachten sich höchstens zehn Menschen treffen dürfen, Kinder unter 14 Jahren nicht mit eingerechnet? Ja, in Lüdinghausen wird es Gottesdienste geben. Viele. Stand: jetzt. „Wir müssen die Zahlen im Blick behalten. Entscheidend ist, wie hoch die Inzidenzzahl zu Weihnachten in Lüdinghausen ist“, sagt Silke Niemeyer.

Zusammen mit Alice Zaun und Ruth Reiners, Pastoralreferentinnen in St. Felizitas, macht sich die evangelische Pfarrerin seit Wochen Gedanken darüber, wie Weihnachtsgottesdienste 2020 laufen können – in enger Abstimmung mit dem Ordnungsamt der Stadt, wie alle drei betonen. Nach jetzigem Stand halte Fachbereichsleiter Michael Pieper das, was die beiden Kirchengemeinden vorhaben, für vertretbar, sagt Reiners. „Er hat keine Bedenken“, sagt Niemeyer.

Keine Bedenken

Aber wie genau werden die Menschen in Lüdinghausen und Seppenrade in drei Wochen feiern, das Gottes Sohn geboren ist?

Um 16 Uhr Beginn

Es wird Heiligabend – Stand jetzt – an 61 Orten um 16 Uhr unter freiem Himmel Gottesdienste geben (am Donnerstag waren es noch 48). „Das ist einfach nur schön, das ist Wahnsinn“, freute sich Alice Zaun am Montagmorgen. Laien werden diese vielen Gottesdienste leiten. Bisher, berichten Niemeyer, Zaun und Reiners, hätten sich mehr als 70 Frauen und Männer bereiterklärt, in ihrer Nachbarschaft einen „Freiluft-Gottesdienst“ an Heiligabend zu leiten. All diejenigen, die 2020 einen Weihnachtsgottesdienst feierten, ständen dieses Mal „nicht außen. Sie sind mittendrin im Geschehen“, sagt Silke Niemeyer. Und meint: Eine Herberge haben Josef und Maria nicht gefunden, „ursprünglich ist auch von keinem Stall erzählt worden, nur von einer Krippe“, erläutert sie. Die Menschen 2020 Jahre später haben zwar theoretisch eine Herberge: die Kirchen. Doch wenn alle dieses Haus betreten, würden höchstwahrscheinlich etliche krank, einige sogar schwer.

Kein Dach über dem Kopf

Die dezentralen ökumenischen Feiern, die alle Familiengottesdienste und Krippenspiele ersetzen, werden auf Spielplätzen stattfinden, an nicht frequentierten größeren Kreuzungen, auf großen Plätzen, einem Schulhof, einem Bauernhof – „auf keinen Fall am oder unterm Carport oder im privaten Garten“, erläutert Ruth Reiners. 20 bis 50 Personen könnten dabei sein – je nachdem, wie groß der jeweilige Platz sei, ergänzt Silke Niemeyer auf Nachfrage.

Niemand darf dabei einfach kommen. Diejenigen, die die Federführung bei einem Wortgottesdienst übernehmen, werden Einladungskarten in die Briefkästen der Nachbarn werfen. Wer eine Einladung bekommt, kann sich anmelden. Die über 70 Männer und Frauen stehen wiederum eng in Verbindung mit den drei Hauptorganisatorinnen, die wiederum mit dem Ordnungsamt. Anleitungen – Texte, Lieder, Fürbitten – erhalten die Laien vom Vorbereitungsteam. Es dürfe auch gesungen werden, sagen alle drei Frauen auf Nachfrage – nicht in der Kirche, aber draußen. Doch es müsse während der ganzen Zeit jeder ein Mund-Nasen-Schutz tragen. Darüber hinaus seien die Abstände einzuhalten.

Bedürfnis nach Geborgenheit

„Dass wir zusammenkommen, ist praktizierte Hoffnung“, unterstreicht Niemeyer. Mit „wir“ meint sie diejenigen, die an Weihnachten Gottesdienste zusammen feiern. Dass das auch jetzt – so wie geplant – absolut vertretbar ist, davon sind alle überzeugt. Niemeyer: „Weihnachten spricht ganz tiefe Bedürfnisse von Menschen an: das Bedürfnis nach Geborgenheit, nach Gemeinschaft, dass wir zusammen den Frieden aufführen, den wir so vermissen.“ Reiners: „Es fehlt, dass den Menschen jetzt in der Pandemie Hoffnung gemacht wird und nicht nur Angst – genau das vermittelt die Weihnachtsgeschichte.“ Jesus werde geboren – „da steckt so viel Hoffnung drin, die brauchen wir gerade jetzt“.

Menschen haben Sehnsucht

„Die Menschen haben Sehnsucht“, sagt Alice Zaun. Weihnachten erinnere viele an ihre Kindheit, das gebe Sicherheit.“ Ohne das Feiern des Gottesdienstes sei Weihnachten wie ein normaler Geburtstag von Freunden oder Angehörigen: Es geben etwas zu essen und zu trinken, es werde gefeiert – mit Weihnachten habe das nichts zu tun.

Alle Gottesdienstbesucher seien sich sicherlich bewusst, dass „das etwas Wertvolles ist, dass man nicht aufs Spiel setzt“, ist Reiners sicher, dass die Regeln bei den Feiern alle einhalten werden. „Fürchtet euch nicht – dass das jemand sagt, das habe wir noch nie so gebraucht“, sagt Niemeyer.

Gottesdienst an der Borg

Neben den derzeit 61 Gottesdiensten unter freiem Himmel wird es Heiligabend um 18 Uhr einen großen ökumenischen Weihnachtsgottesdienst (ohne Anmeldung) an der Burg Vischering geben. „Die Wiese dort ist so groß, da werden wir Abstand halten können“, sagt Niemeyer. Und wenn es regnet? Es habe ja schon Gottesdienste zu Heiligabend an der Burg gegeben – auch im Regen. Die Leute hätten Schirme aufgespannt. Auch in den Kirchen werden mit wenigen Gläubigen (siehe Artikel unten) Gottesdienste gefeiert – aber nur mit Anmeldung und ohne Gesang.