Bei einem Unfall ist am Freitagabend eine 84-jährige Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Unfallort mitteilte, hatte die Frau gegen 19.30 Uhr von der Bushaltestelle an der Konrad-Adenauer-Straße aus mit ihrem Rollator die Fahrbahn überqueren wollen. Dabei wurde sie von einem Transporter erfasst, der von der Eper Straße kommend in Richtung Alstätter Straße unterwegs war. Möglicherweise war der Fahrer durch das Licht eines entgegenkommenden Fahrzeugs geblendet worden.