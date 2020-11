SPD stellt Zukunft des FMO in Frage

Der erste Aufschlag kam von den Freien Wählern. Sie lehnen die „ständigen Finanzspritzen“ für den FMO ab und hatten gefordert, getroffene Beschlüsse zur FMO-Finanzierung zur erneuten Beratung in die Fraktionen zurückzugeben.

Noch einen Schritt weiter geht jetzt die SPD im Warendorfer Kreistag. Der neue Fraktionsvorsitzende Dennis Kocker stellte im Kreisausschuss die Frage: „Hat dieser Flughafen überhaupt noch eine Zukunft?“

Die Entscheidung über die weitere Finanzierung des FMO wurde in das nächste Jahr verschoben. „Zum Glück“, räumte Kocker ein. Denn: „Müssten wir heute entscheiden, würde die SPD ablehnen.“ Kocker wies auf ein verändertes Flugverhalten hin. Auch sein Fraktionskollege Florian Westerwalbesloh betonte, dass etwa der Dortmunder Flughafen deutlich besser frequentiert werde als der FMO.

Die plötzlich losgetretene Grundsatzdebatte war für Landrat Dr. Olaf Gericke ein Alarmsignal: „Wir führen hier keine abstrakte Debatte über die Zukunft des Fliegens“, warnte er. Eine solche Grundsatzdiskussion könne langfristig zur Insolvenz des Flughafens führen.

FMO durch Billigflieger ins Schlingern gekommen

Für Markus Diekhoff (FDP) war die Diskussion „fahrlässig und erschreckend“: „Sie können doch nicht tausende von Arbeitsplätzen, die an den FMO gebunden sind, von der Pandemie abhängig machen“, kritisierte er den Vorstoß der SPD. Mit dem gleichen Argument könne man genauso das Aus für die Bahn beschließen. Im Übrigen, so Diekhoff, sei der FMO erst durch die Billigflieger ins Schlingern gekommen. Diese starteten beispielsweise in Dortmund, wo die Stadt den Flughafen mit 20 bis 30 Millionen Euro im Jahr subventioniere.

Dortmund hat völlig anderes Geschäftsmodell

An diesen Punkt knüpfte FMO-Geschäftsführer Professor Dr. Rainer Schwarz an. Würden die FMO-Gesellschafter den Flughafen auch so finanzieren, könnten von dort ebenfalls viele neue Ziele angeflogen werden. Derzeit würden aber die Geschäftsreisenden 40 Prozent der Fluggäste ausmachen.

Gegen Ende der Sitzung machte Kocker deutlich, dass die SPD aktuell keinen Ausstieg aus dem FMO gefordert habe. Aber man könne nicht nur zustimmen, „weil dies die letzten Jahre immer so war“. Schon bald werde sich die Sozialdemokratie auf Münsterlandebene zum Thema FMO verständigen.

Und bis Januar wird sich wohl auch zeigen, wie die großen Gesellschafter des FMO sich aufstellen werden.

Zu Beginn der Sitzung hatte Schwarz deutlich gemacht, dass der FMO im ersten Quartal des Jahres der einzige deutsche Flughafen war, der noch ein positives Ergebnis hatte. Ob sich „nach Corona“ die Fluggastzahlen wieder auf hohem Niveau einpendeln werden, darüber gingen die Meinungen im Ausschuss auseinander. Schwarz nannte noch ein Zukunftsprojekt: So sei der FMO Projektpartner des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt und arbeite mit an der Frage: „Wie kriegen wir das ökologische Fliegen hin?“