Warteschlangen vor Geschäften und Supermärkten sind nach Auffassung des Handelsverbandes und der Lebensmittelhändler die Folge der geplanten verschärften Zugangsregeln im Handel. Die geplanten neuen Corona-Maßnahmen sehen zwar vor, dass sich in Läden mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern wie im ersten Lockdown höchstens eine Person je 10 Quadratmeter Verkaufsfläche aufhalten darf. Aber bei Geschäften, die größer sind, darf auf die zusätzliche Fläche maximal eine Person pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche kommen.

Das heißt: In einem Discounter mit 800 Quadratmetern Verkaufsfläche sind zeitgleich 80 Kunden erlaubt. Bei 1000 Qua­dratmetern dürfen dann nur zehn Kunden mehr shoppen – also insgesamt 90.

Warteschlange vor dem Supermarkt

Der „größte Teil“ der Filialen des Lebensmittelhändlers Edeka in der Region verfüge über mehr Verkaufsfläche als 800 Qua­dratmeter, berichtet Unternehmenssprecherin Kerstin Holla auf Anfrage unserer Zeitung. „Wir halten die Begrenzung der Kundenzahl ab 800 Quadratmetern Verkaufsfläche für kontraproduktiv und nicht nachvollziehbar“, teilt sie mit. „Die daraus resultierenden Warteschlangen sorgen für Unsicherheit und gefährden gerade in dieser Jahreszeit auch die Gesundheit.“

Auch bei einer weiteren Verteilung der Kundenströme könnte der Discounter „die hohe Nachfrage gerade im Weihnachtsgeschäft nicht bedienen“. Zudem seien durch die Regelung Händler benachteiligt, die auf Bedientheken mit einer höheren Verweildauer setzen. Läden, die nur auf Selbstbedienung setzen, würden nach Auffassung von Edeka profitieren. „Das wird einen weiteren Schub geben in Richtung SB-Formate mit ausschließlich preisorientierten Angeboten“, prognostiziert Holla.

„Die bisherige Regelung hätte völlig ausgereicht.“

Der Zeitpunkt der neuen Vorgaben sei für viele Geschäfte angesichts der bevorstehenden Weihnachtseinkäufe unglücklich, sagt Karin Eksen, Geschäftsführerin des Handelsverbandes Westfalen-Münsterland, im Gespräch mit unserer Zeitung. „Die bisherige Regelung hätte völlig ausgereicht. Die Hygiene- und Abstandsregeln haben sich bewährt.“

Die Frage sei, ob die Kunden sich gerade bei schlechtem Wetter draußen in eine Warteschlange stellen wollen. „Wir hoffen, dass die Kunden sich in Geduld üben oder zu weniger frequentierten Zeiten einkaufen.“ Die Händler sollten mit entsprechenden Wartezonen Vorkehrungen treffen.

Ansteckungsgefahr in der Warteschlange?

Warteschlangen vor Supermärkten, Modegeschäften und Kaufhäusern böten „neue Gelegenheiten für neue Ansteckungen“, meint auch Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes. Er gehe davon aus, dass sich durch die Verlängerung des Lockdowns Umsätze in Höhe von zwei Milliarden € vom stationären Handel in den Online-Handel verlagern. Schon in den ersten drei Wochen des Teil-Lockdowns seien die Umsätze im Innenstadthandel um durchschnittlich 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr eingebrochen.