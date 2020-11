Läden bleiben an Adventssonntagen dicht - Handelsverband warnt vor Folgen

Schon Anfang Oktober bezweifelte das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster, dass die von der Landesregierung geplanten Sonntagsöffnungen in der Adventszeit und am 3. Januar rechtmäßig sind. „Aber wir haben bis zuletzt große Hoffnung gespürt, dass das OVG doch in unserem Sinne entscheidet“, sagt Karin Eksen, Geschäftsführerin des Handelsverbandes Westfalen-Münsterland.

Mit dem OVG-Eilbeschluss am Dienstag zerplatzten die Hoffnungen. Die Richter kippten die Regelung, die die Landesregierung mit dem Corona-Infektionsschutz und einer Entzerrung des Einkaufsgeschehens begründet hatte. Die Richter des 13. OVG-Senats sehen dagegen keinerlei Entzerrung. „Es erscheint zudem naheliegend, dass mangels Möglichkeiten der Freizeitgestaltung zusätzliche Kunden animiert würden, in die Innenstädte zu kommen“, teilen sie mit.

„Die Enttäuschung über das Urteil ist natürlich groß. Und hier geht es doch nicht um Freizeitgestaltung“, sagt Karin Eksen. „Der Einzelhandel hat sich bislang immer korrekt verhalten – gerade im Hinblick auf die Vorsichtsmaßnahmen während der Corona-Pandemie. Und auch die Kunden verhalten sich verantwortungsvoll.“

IHK appelliert an Kunden

Eksen befürchtet wegen des OVG-Beschlusses negative Folgen für den stationären Handel – gerade für Parfümerien, Buch- oder Spielwarenhandlungen, die besonders auf Einnahmen in der Adventszeit angewiesen seien. Im Weihnachtsgeschäft entscheide sich für viele Händler, „wie sie das Jahr überstehen“, sagt auch Dr. Fritz Jaeckel, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen. „Wir können momentan nur an die Kunden appellieren, (...) den lokalen Einzelhandel zu unterstützen, damit er auch in den kommenden Jahren in der Lage ist, unsere Innenstädte attraktiv zu erhalten.“

Der Vorstoß zu den Sonntagsöffnungen stammt von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). Man wolle den OVG-Beschluss „schnellstmöglich auswerten“, heißt es aus dem Ministerium. „Ziel muss es sein, den größtmöglichen Infektionsschutz zu gewährleisten, ohne dem stationären Einzelhandel weitere gravierende Einbußen zuzumuten.“

Verdi: Sonntagsöffnungen „kein Beitrag zum Infektionsschutz“

Derweil verweist die Gewerkschaft Verdi als Antragsteller darauf, dass der OVG-Entscheidung bereits ähnlich Urteile zu Sonntagsöffnungen vorausgingen. „Die Sonntagsruhe ist auch in Corona-Zeiten für die Mitarbeiter im Einzelhandel wichtig“, meint Jutta Schultz, Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Münsterland.

Zudem würden weitere Sonntagsöffnungen nach Verdi-Meinung „keinen Beitrag zum Infektionsschutz“ leisten. Schultz glaubt zudem, dass man zusätzliche Besucherströme an Sonntagen „nicht hätte steuern können“.