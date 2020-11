Ford Focus wird Opfer der Flammen

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Sonntag ein Fahrzeug in Epe in Brand geraten. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 22 Uhr über den Brand im Wieferthook informiert. Das Auto, ein Ford Focus mit niederländischen Kennzeichen, brannte aus. Der Sachschaden wird auf circa 2000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an, Brandstiftung ist nicht ausgeschlossen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kriminalinspektion 1 unter 02861 9000.