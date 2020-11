Ein 23-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Auto heute am Montag um 6.55 Uhr die L671 in Fahrtrichtung Capelle. Dort überholte er einen vor ihm fahrenden LKW und stieß mit einem entgegenkommenden Auto frontal zusammen. Der Ahlener sowie ein 30-jähriger Nordkirchener erlitten schwere Verletzungen und wurden durch eingesetzte Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallörtlichkeit war für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt.