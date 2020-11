Münster/Bochum/Kattowitz -

Er war 1971 Sieger im Karajan-Wettbewerb, einstmals jüngster GMD Deutschlands in Aachen und in den 1980er Jahren Chef der Bochumer Symphoniker. Jetzt ist der Dirigent Gabriel Chmura, der auch in Ottawa und viele Jahre in Kattowitz wirkte, im Alter von 74 Jahren gestorben. Ein Nachruf.