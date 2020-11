Weitere Festnahme im Fall Schol

Die Sonderkommission der niederländischen Polizei ist davon überzeugt, dass zwischen dem Mordanschlag und einem Vorfall einige Wochen vorher in Losser ein Zusammenhang besteht. Damals hatte ein Unbekannter Schüsse auf das Gebäude eines Sportstudios abgegeben. Der 47-jährige Mann, der am 9. November ebenfalls in Hengelo festgenommen wurde, soll dieser Schütze sein. Er befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft.

Die Polizei berichtet am Freitag, dass sie auch eine Spur verfolgt, die zu den Tatfahrzeugen führen könnte. Schol war von einem VW Polo aus beschossen worden. Der Mann, der die Schüsse auf das Sportstudio abfeuerte, war in einem schwarzen BMW unterwegs gewesen.

Die Ermittlungen laufen weiterhin auf Hochtouren, so die Polizei. Weitere Festnahmen schließt sie nicht aus.