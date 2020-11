Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der tödliche Verkehrsunfall am Donnerstag um 15 Uhr nahe der Auffahrt zur A2 in Oelde. Ein 60-jähriger Lippetaler befuhr demnach die Keitlinghauser Straße ortsauswärts als er aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der Autobahnanschlussstelle nach links in den Gegenverkehr geriet. Er kollidierte dort frontal mit dem Wagen einer 70-Jährigen.

Der 60-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Feuerwehrkräfte befreit werden. Die Besatzung eines angeforderten Rettungshubschraubers flog den Schwerverletzten in eine Unfallklinik. Trotz aller Rettungsmaßnahmen verstarb der 60-Jährige. Die ebenfalls aus Lippetal stammende 70-jährige Unfallgegnerin kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.