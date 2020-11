Kaum noch Absatzchancen für Schweinefleisch, die grassierende Afrikanische Schweinepest – die Landwirte im Münsterland stehen vor ganz harten Monaten. Viele Höfe dürften wirtschaftlich vor dem Aus stehen. „Mit einem Preisniveau von 1,19 Euro pro Kilogramm Schweinefleisch ist ein neuer Tiefpunkt erreicht“, sagt der deutsche Bauernpräsident Joachim Rukwied. „Das ist nur beschämend, sondern auch verantwortungslos gegenüber den Schweinehaltern.“

Gründe für den anhaltenden Preisverfall – Anfang des Jahres erhielten die Landwirte noch das Doppelte – gibt es viele. Zum einen wurden in den für die Region wichtigen Schlachtbetrieben Tönnies (Rheda-Wiedenbrück) und Westfleisch nach dem massenhaften Corona-Nachweis bei den Beschäftigten in den Betrieben deutlich weniger Tiere angenommen. Folge: Viele tierhaltende Betriebe müssen erhebliche preisliche Abschläge in Kauf nehmen, um überhaupt noch Tiere schlachten lassen zu können. „Wir haben in weiten Teilen von Europa ein deutlich höheres Preisniveau. Hier wird im Fleischsektor gerade viel Geld verdient – auf dem Rücken unserer Bauern“, übt Rukwied scharfe Kritik.

Exportstopp nach China

Ein anderer Grund: Nach dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Brandenburg und Sachsen stoppte China alle Importe von Schweinefleisch aus Deutschland – Bemühungen von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU), diesen Exportstopp aufzuheben oder auf einzelne, von der Schweinepest betroffenen Länder zu begrenzen, verliefen ergebnislos. Vor dieser Entscheidung exportierten deutsche Betriebe ein Drittel ihrer Schweine – vor allem Teile, die in Europa unverkäuflich sind – nach China. Die Tönnies-Gruppe baut in China aktuell Fleisch-Zerlegefabriken, um die steigende Nachfrage im Riesenreich befriedigen zu können.

Auch die Milchpreise sind seit Wochen auf Talfahrt und liegen zum Teil unter 30 Cent pro Liter. Im Deutschen Milchkontor in Everswinkel holten Bauern, die mit Traktoren vorgefahren waren, die Antwort auf ihr abgegebenes Forderungspapier ab. 15 Cent mehr pro Kilogramm Milch wollen sie haben, um wirtschaftlich arbeiten zu können. Trotz Verständnis für die Situation der Landwirte hält das DMK diese Forderung für zu „ambitioniert“. Diese Preise seien auf globalen Märkten nicht realisierbar. Ähnliche Protestaktionen von Landwirten gab es am Donnerstag bundesweit.