Man konzentriere sich ab 2021 im Privatkunden-Neugeschäft gegen laufenden Beitrag ausschließlich auf Rentenversicherungen mit kapitalmarktorientierten Fondsanteilen, meldete LVM. Das heißt: Reine Garantie- und Riesterprodukte werden nicht mehr angeboten. Damit fokussiere sich die LVM auf diejenigen Altersvorsorge-Lösungen, die den Neukunden selbst im schwierigen Niedrigzinsumfeld attraktive Renditechancen bieten, heißt es in einer Mitteilung des Versicherers.

Für die Lebensversicherer ist das Zulagenverfahren der Riester-Rente mit hohem Verwaltungsaufwand und entsprechenden Kosten verbunden. Die wichtigsten Branchenverbände hatten die Bundesregierung daher in einem offenen Brief dazu gedrängt, sich an im Koalitionsvertrag gemachte Versprechen zu halten und die Riester-Rente zu reformieren – bislang ohne Erfolg.

Die LVM setzt nun andere Schwerpunkte: Rentenversicherungen mit Fondsanteilen machen nach Angaben des Versicherers in diesem Jahr rund 70 Prozent des Altersvorsorge-Neugeschäfts im Privatkundenbereich aus. Bei fast 60 Prozent der Neuverträge handele es sich um reine Fondsrenten, hieß es weiter. Erst im Sommer hatte die LVM ihre Fondspalette für die LVM-Fonds-Rente um ETFs erweitert. Folge: In den fünf Monaten seit Einführung verbuchte das Fondsrenten-Neugeschäft im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum ein Wachstum um nahezu 40 Prozent.