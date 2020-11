SEK überwältigt Messer-Randalierer

Schrecksekunden am Donnerstag im „Edeka“ Milk­ner: Ein Mann randaliert, bedroht Kunden zunächst verbal und holt dann ein Messer hervor. Gut eine Stunde später wird er durch ein Sondereinsatzkommando der Polizei überwältigt und festgenommen. Dabei wird er leicht verletzt.

Der erste Notruf aus dem Supermarkt an der Warendorfer Straße erreicht die Polizei um 8.20 Uhr. Es heißt, ein Mann in dem Geschäft verhalte sich sehr aggressiv, brülle lautstark um sich. Als die ersten beiden Streifenwagen Minuten später eintreffen, haben die meisten Kunden bereits die Flucht ergriffen. Das Personal verbarrikadiert sich derweil in ihren Sozialräumen. Schnell wird klar: Es handelt sich um einen polizeibekannten Ahlener. Der 36-Jährige, so die Kräfte vor Ort, sei ein Problemfall und habe schon häufiger Einsätze im Stadtgebiet verursacht.

Gutes Zureden reicht nicht

Mit gutem Zureden ist es offenbar nicht getan. „Das Ganze entwickelt sich zu einer größeren Lage“, sagt Polizeisprecherin Susanne Dirkorte-Kukuk gegenüber unserer Zeitung. Die Polizei zieht derweil zahlreiche Einsatzkräfte in dem Bereich zusammen, sperrt großräumig ab und sorgt dafür, dass alle am Einsatzort verbliebenen Personen sowie Angestellte in Sicherheit sind. Auf dem Konrad-Adenauer-Ring und auf der Warendorfer Straße kommt der Verkehr zum Erliegen. Niemand darf mehr durch, bis das Sondereinsatzkommando (SEK) aus Münster eingetroffen ist.

Randalierer macht es sich bequem

Der Ahlener zeigt sich gegenüber den Aufforderungen der Polizisten wenig zugänglich, läuft zwischenzeitlich bedrohlich mit Messern auf diese zu, zieht sich aber immer wieder zurück. Schließlich macht er es sich im derzeit coronabedingt gesperrten Bereich der Bäckereiabteilung bequem, setzt sich auf einen Stuhl und redet vor sich hin. Immer wieder wird er laut.

Randalierer mit Messern im Supermarkt 1/20 Randalierer mit Messer im Edeka Foto: Christian Wolff

SEK-Kräfte vor dem Edeka Milkner an der Warendorfer Straße in Ahlen. Foto: Christian Wolff

Inzwischen verbreitet sich die Nachricht des Großeinsatzes im Ahlener Norden über Mobiltelefone und soziale Netzwerke wie ein Lauffeuer. An den Absperrungen sammeln sich Schüler der nahen Lernzentren, in den Fenstern umliegender Häuser wird gespannt auf den Ausgang des Einsatzes gewartet, irritierte Kunden treten auf dem Weg zum Supermarkt lieber den Rückweg an.

Tatverdächtiger wird leicht verletzt

Dann treffen die angeforderten Spezialkräfte ein. Bestückt mit Helmen und Schutzwesten in Grün-Grau bereiten sie sich im Sichtschutz der vielen Polizeifahrzeuge auf den Zugriff vor. Dann geht alles ganz schnell: Innerhalb von Sekunden sind die SEK-ler im Markt, packen im Bäckereibereich zu und nehmen den Mann gegen 9.20 Uhr vorläufig fest. Hierbei wird der Tatverdächtige nach Angaben der Polizei verletzt, so dass er zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus gebracht wird. Im Laufe des Vormittags werden weitere Maßnahmen gegen den 36-Jährigen geprüft, heißt es weiter.

Die Polizei hebt die großräumige Absperrung, die eine knappe Stunde fürVerkehrsbehinderungen sorgt, gegen 9.40 Uhr auf.