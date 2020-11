36-Jähriger randaliert mit Messer in Supermarkt

SEK-Einsatz in Ahlen

Ahlen -

Großeinsatz für die Polizei am Donnerstagmorgen: Ein 36-jähriger Mann randalierte mit einem Messer in einem Supermarkt an der Warendorfer Straße. SEK-Kräfte konnten den Mann festnehmen.