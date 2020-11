Kreis Steinfurt -

Wie am Mittwoch bekannt wurde, haben Ermittler der Kreispolizeibehörde Steinfurt am frühen Montagmorgen einige Objekte in Ibbenbüren, Recke und Hopsten, sowie weiteren Orten in Niedersachsen durchsucht. Die Tätergruppe soll unter anderem Tachometer manipuliert und Urkunden gefälscht haben.