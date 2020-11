Im Pflegeheim St. Josef Wadersloh ist es zu einem größeren Coronavirus-Ausbruch gekommen. Insgesamt zwölf Bewohnerinnen und Bewohner sind dort positiv getestet worden. Zwei von ihnen werden im Krankenhaus behandelt.

Die zehn positiv getesteten Bewohner, die im Heim bleiben konnten, sind in einem Isolierbereich untergebracht und werden von Personal versorgt, das keinen Kontakt zu Bewohnern und Mitarbeitern in anderen Bereichen der Einrichtung hat. Allen infizierten Bewohnern geht es gut, teilte die Heimleitung am Dienstag (17. November) mit. Regelmäßig werden Corona-Schnelltests durchgeführt, hieß es.

Aufnahmestopp für das Pflegeheim

Der Kreis hat einen Aufnahmestopp für das Pflegeheim verhängt, der vorerst bis zum 30. November gilt. Ebenfalls für zwei Wochen gilt ein allgemeines Besuchsverbot. Nur für Palliativ-Patienten sind nach Absprache Ausnahmen möglich. Das Gesundheitsamt und die Heimaufsicht stehen weiterhin in engem Austausch mit der Heimleitung.