Einschalten und Gutes tun, heißt es in dieser Woche. Denn am Donnerstag, 19. November, ist es wieder soweit: Der LR Global Kids Fund (LRGKF) ist zum fünften Mal beim großen RTL-Spendenmarathon für Kinder dabei.

Die Übergabe des LRGKF-Spendenschecks findet am Finaltag statt: am Freitag, 20. November, von 16 bis 16.30 Uhr bei RTL.

In diesem Jahr schreibt der Privatsender mit dem Spendenmarathon 25-jährige Fernsehgeschichte – ein ganz besonderer Anlass in einer außergewöhnlichen Zeit.

„ Gerade in diesen Zeiten ist unser Engagement für Not leidende Kinder umso wichtiger. " Andreas Friesch

Andreas Friesch, Vorsitzender des LR Global Kids Fund und CEO von LR Health & Beauty, zeigt sich begeistert: „Ich freue mich sehr darüber, dass der RTL-Spendenmarathon trotz der aktuellen Coronasituation stattfinden kann. Gerade in diesen Zeiten ist unser Engagement für Not leidende Kinder umso wichtiger. Unsere Kinder sind unsere Zukunft und in sie zu investieren, ist für mich eine Herzensangelegenheit.“

Andreas Friesch übergibt den LRGKF-Spendenscheck an Moderator Wolfram Kons. Parallel dazu wird ein Einspieler aus dem RTL-Kinderhaus Lunch Club gezeigt, so dass auch die kleinen Besucherinnen und Besucher der Einrichtung im Fernsehen zu sehen sind.

Der LR Global Kids Fund zählt von Beginn an zu den Unterstützern des Lunch Clubs. Mit der „Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.“ hat der Ahlener Kinderhilfeverein vor gut vier Jahren einen starken Partner mit an Bord geholt.

Dank der Kooperation mit der Stiftung konnte der Lunch Club im Sommer 2018 als RTL-Kinderhaus eingeweiht werden und seine Öffnungszeiten von drei auf fünf Tage in der Woche erweitern.