Am Wilhelmsplatz in der Warendorfer Innenstadt ist am Montag ein Streit zwischen zwei Männern derart eskaliert, dass er ein Fall für die Polizei wurde. Diese berichtet, dass ein 50-Jähriger sich gegen 18 Uhr wegen Geldforderungen an seinen 64-jährigen Nachbarn gewandt habe. Der 64-Jährige war laut Polizeibericht anscheinend „so erbost darüber, dass er zu einer Eisenstange griff und den Warendorfer damit gegen den Arm schlug“. Des Weiteren habe der Ältere den Jüngeren verbal und mit einem Küchenmesser bedroht.

Bei dem Schlag mit der Eisenstange wurde der 50-Jährige leicht verletzt, Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. In der Wohnung des 64-Jährigen stellten Polizisten die Tatgegenstände sicher.